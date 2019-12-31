Вот что будут крутить в кино 1 января. Пойдете?

Источник материала: Tut.by

По традиции в первый день года кто-нибудь из друзей редакции AFISHA.TUT.BY нет-нет да и спросит у нас: куда, собственно, идти в кино 1 января? В этот раз мы предвосхитили ваш вопрос и отвечаем заранее: вот 23 фильма, которые сегодня весь день подряд будут крутить в минских кинотеатрах, выберите себе что-нибудь.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 6 рублей Режиссер: Клим Шипенко Купить билет

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 10 рублей Режиссер: Пол Фиг Купить билет

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но все меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.



Кадр из фильма

Когда, где и сколько: проверяйте тут Режиссер: Зенке Вортманн Купить билет

Штефан и Элизабет, супружеская пара университетских снобов, организует семейный обед для узкого круга. Вечер идет своим чередом, пока Томас, младший брат Элизабет, поверхностный, но удачливый малый, не делится с родными новостью: его подруга скоро родит мальчика, которому уже придумали имя. И это имя… Адольф. Известие повергает компанию интеллектуалов в состояние близкое к шоковому. Разгорается скандал, который приводит к невообразимым последствиям.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 6 рублей Режиссер: Том Хупер Купить билет

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что ее можно считать избранной.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 6 рублей Режиссер: Андрей Кравчук Купить билет

Войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.



Фрагмент постера фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 8 рублей Режиссеры: Филипп Григорьян, Татьяна Гулина Купить билет

Это фильм-концерт, то есть киноверсия юбилейного кремлевского концерта Примадонны. Кстати, картина уже стала самым кассовым фильмом-концертом в истории российского проката.





Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 5 рублей Режиссер: Софи Такал Купить билет

Действие происходит в университетском городке в рождественские каникулы. Главной героине и ее подругам, оставшимся у нее дома на пару праздничных дней, увы, не грозит веселый отдых — девушек начинает преследовать странный тип, который сначала донимает их телефонными звонками, а затем начинает убивать одну за другой.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 7 рублей Режиссер: Федор Бондарчук Купить билет

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем.



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 6 рублей Режиссер: Лоне Шерфиг Купить билет

В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым судьбам суждено пересечься накануне Нового года ради истории любви — взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.



Кадр из фильма

Когда и где: 1 января в 20.00, «Ракета» Сколько: 5 рублей Режиссер: Майк Ньюэлл Купить билет

В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит случай — в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, в годы войны оккупированный немцами, только возрождается к жизни. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми.



Фото: кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 10 рублей Режиссер: Стэнли Кубрик Купить билет

Билл и Элис Харфорд — супружеская пара, производящая впечатление счастливых людей, живущих своей размеренной жизнью в полном достатке. Но за фасадом идеальных отношений скрываются потоки ревности, неудовлетворенности, тайных желаний и жажды чего-то запредельного. Первый шаг делает Элис, рассказывая мужу о своих фантазиях. Терзаемый ревностью Билл идет дальше, выходя за рамки мыслей и слов. Он наяву отправляется в пьянящую сексуальную одиссею, ведомый соблазном и щекочущими нервы переживаниями. Если бы в начале пути он знал, что пределом его мечтаний станет возможность вернуться к своей привычной семейной жизни, он бы не поверил, ведь искушение вкусить запретный плод было слишком сильно.



Кадр из фильма

Когда и где: 1 января в 21.00, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall Сколько: 15 рублей (зал ScreenX ) Режиссер: Джеймс Мэнголд Купить билет

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.



Кадр из фильма

Когда и где: 1 января в 22.10, Silver Screen ТЦ «Арена-Сити» Сколько: от 10 рублей Режиссер: Райан Джонсон Купить билет

Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал…



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 7 рублей Режиссер: Илья Куликов Купить билет

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?



Кадр из фильма

Когда и где: проверяйте тут Сколько: от 7 рублей Режиссер: Джейк Кэздан Купить билет

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор. За неделю с 9 по 15 декабря картина