Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с Новым годом!

Каждому из нас уходящий год запомнится чем-то своим, особенным: событиями в личной или семейной жизни, профессиональными успехами или спортивными достижениями. Но у нас есть и то, что объединяет всех – родная земля, любимый район. Мы с вами вместе трудились, решали проблемы, искали и находили нужные решения, радовались успехам. Все, что достигнуто, – сделано совместными усилиями при вашей поддержке и активном участии в жизни родного. Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Все мы стали чуточку мудрее, сильнее и лучше. Добрым словом вспомним старый год, год 75-летия освобождения Дубровенщины от немецко-фашистских захватчиков и 95-летия Дубровенского района. Выражаем благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой родины. Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет — во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм и ответственность

помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой. Пусть новый год откроет для всех нас новые перспективы, порадует новыми событиями, исполнит все планы и начинания. Пусть 2020 год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых. Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом с вами, а в доме царят тепло, любовь и взаимопонимание.

Анатолий ЛУКАШОВ,

председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА,

председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Дубровенского района!

Традиционно новогодние праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем, ожиданием чуда. Мы полны желания сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего. Для всех нас важны такие несокрушимые ценности как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из достатка каждой семьи — процветание региона и всего государства. Уходящий год был непростым, но наша страна завершает его с достойными результатами. Он был наполнен важными интересными событиями, которые смогут стать прочным фундаментом в дальнейшем развитии. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Желаю вам крепкого здоровья,

благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний.

Александр ДУБОВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.