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Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

01.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении «Газпрома».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года», — говорится в нем.

Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с «Газпром трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года.

«Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года», — отмечается в сообщении.

https://www.belta.by/

 
 
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Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года,...
 
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