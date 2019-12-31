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Мнение: целью празднования 75-летия победы является самоутверждение Путина

01.01.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главной целью празднования в нынешнем году в Москве 75-летия победы над фашизмом будет самоутверждение Владимира Путина.

Такое убеждение высказал в интервью Укринформу бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, сообщает корреспондент агентства.

"Приближается 75-я годовщина победы над фашизмом и майские торжества по этому случаю в Москве, к которым Путин уже готовится. Для того чтобы эта годовщина была должным образом подготовлена, Путин решил использовать "соответствующие орудия", еще раз доказывая миру, что именно благодаря Красной армии был побежден фашизм. Здесь есть несколько подтекстов, но главный нарратив направлен на граждан России и имеет целью показать, что их лидер отважный и решительный", - сказал Ян Пекло.

Он отметил, что это частично совпадает с последними опросами в России, которые свидетельствуют, что все больше россиян начинают положительно относиться к личности Сталина.

В то же время дипломат напомнил, что, кроме 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, в следующем году будет еще одна важная дата в польско-российских отношениях - 100-летие Варшавской битвы 1920 года.

"Думаю, эта дата больше всего раздражает Путина, поскольку это едва ли не самое большое поражение, которое потерпела советская Россия от польских войск и их союзников - войска УНР, которое в значительной мере помогло полякам в разгроме большевиков под Варшавой", - подчеркнул Ян Пекло.
 
 
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Главной целью празднования в нынешнем году в Москве 75-летия победы над фашизмом будет самоутверждение Владимира Путина.
 
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