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“Ещё миллиметр — и глаза бы не было”: Плющенко получил серьёзную травму

01.01.2020 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитому спортсмену пришлось лечь под нож хирургов. Операция длилась около часа.





Фигурист Евгений Плющенко получил серьёзную травму, когда участвовал в любительском хоккейном матче. На последней минуте игры клюшка попала ему прямо в глаз, спортсмену пришлось обратиться за помощью к хирургам.


— Минута осталась до финала, и я налетел на клюшку, которая зашла под визор. Первое ощущение, что у меня не было глаза — то есть что-то произошло с ним. Я почувствовал, что у меня течёт кровь, страх был. Это ужасно, — рассказал спортсмен в реалити- шоу “ЯнаСупер”.

Врачи решили зашить рану. Операция длилась около часа. Супруга спортсмена, Яна Рудковская, не сразу заметила швы на лице мужа. Позже, когда она пригляделась, заметила зашитую рану и начала спрашивать его, что случилось. Евгений в подробностях рассказал о досадном инциденте.

— Доктор сказал: “Еще миллиметр — и глаза бы не было”, — добавил Плющенко.
 
 
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Знаменитому спортсмену пришлось лечь под нож хирургов. Операция длилась около часа.
 
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