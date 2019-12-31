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В Анголе суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

01.01.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш – дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в $2,3 млрд. Об этом сообщает BBC.





Отмечается, что арест связан с антикоррупционным расследованием в отношении Изабель душ Сантуш. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения $1 млрд, которыми, по мнению властей, она незаконно завладела.

Сама Изабель душ Сантуш отрицает обвинения. В Twitter она написала, что ее дорога будет долгой и правда восторжествует.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, а среди женщин она занимает первое место. Ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш президентом Анголы 38 лет – в период с 1979 по 2017 год. У него 10 детей. 46-летняя дочь Изабель – его старший ребенок.

Ранее стало известно, что в Анголе сына экс-президента обвинили в мошенничестве на $500 млн. Жозе Филомену душ Сантуш возглавлял фонд благосостояния Анголы с июня 2013 года по январь 2018 года. Он подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк.
 
 
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Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш – дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния...
 
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