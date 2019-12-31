В Анголе суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

















Отмечается, что арест связан с антикоррупционным расследованием в отношении Изабель душ Сантуш. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения $1 млрд, которыми, по мнению властей, она незаконно завладела.





Сама Изабель душ Сантуш отрицает обвинения. В Twitter она написала, что ее дорога будет долгой и правда восторжествует.





По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, а среди женщин она занимает первое место. Ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш президентом Анголы 38 лет – в период с 1979 по 2017 год. У него 10 детей. 46-летняя дочь Изабель – его старший ребенок.





Ранее стало известно, что в Анголе сына экс-президента обвинили в мошенничестве на $500 млн. Жозе Филомену душ Сантуш возглавлял фонд благосостояния Анголы с июня 2013 года по январь 2018 года. Он подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк.