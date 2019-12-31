ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

01.01.2020 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg. По рентабельности вложений главная криптовалюта мира обошла золото и некоторые биржевые индексы.




В начале десятилетия стоимость одного биткоина составляла 0,08 доллара. На момент публикации она равняется 7210 долларам.

По подсчетам издания, рентабельность вложений в биткоин превысила показатели других популярных активов, например, золота и биржевого индекса S&P 500.

Максимальных показателей стоимость биткоина достигала в конце 2017 года, когда она равнялась 20 тысячам долларов. Впоследствии она значительно снизилась.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg. По рентабельности вложений главная криптовалюта мира обошла золото и некоторые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илларионов: Санкции на российскую экономику наложил сам Путин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика