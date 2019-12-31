МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар

Источник материала: Аргументы и факты

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. №99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» вводит временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.

Документ вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует в течение 60 дней.