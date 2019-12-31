ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар

01.01.2020 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар
Фото из открытых источников

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. №99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический» вводит временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.  

Документ вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует в течение 60 дней.

Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки. 

МАРТ на два месяца вводит регулирование цен на сахар
Опасный кабачок. Какие продукты вызывают скачки уровня сахара в крови
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: в новогоднюю ночь зафиксировано меньше преступлений, чем обычно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика