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Нацбанк определил задачи на 2020 год

01.01.2020 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликована карта основных задач Национального банка на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"Карта основных задач Национального банка является ключевым элементом стратегического планирования. Она закрепляет иерархию целей и задач, определяет направленность действий центрального банка страны по их решению", - отметили в Нацбанке.

Декларируемые цели - обеспечение ценовой и финансовой стабильности - традиционны для большинства центральных банков. Поддержание инфляции предусмотрено в пределах 5%.

"Достижение этих целей обеспечивает формирование благоприятных условий для устойчивого экономического развития", - добавили в Нацбанке.
 
 
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Опубликована карта основных задач Национального банка на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.
 
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