ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии горел зоопарк, погибли все обезьяны

01.01.2020 12:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за пожара на Новый год в обезьяннике зоопарка Крефельда погибли все обезьяны.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что ночью в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все обитавшие в нем животные, погибли в огне.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.

Пока причины пожара остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пожара на Новый год в обезьяннике зоопарка Крефельда погибли все обезьяны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tribuna: Назначение Ковальчука – тревожный знак для Бреста. Он приходит, когда у клуба проблемы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика