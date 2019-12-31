|
В Германии горел зоопарк, погибли все обезьяны
Источник материала: Партизан
Из-за пожара на Новый год в обезьяннике зоопарка Крефельда погибли все обезьяны.
Об этом сообщает
Отмечается, что ночью в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все обитавшие в нем животные, погибли в огне.
"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.
В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожарные тушили пожар практически всю ночь.
Пока причины пожара остаются невыясненными. Полиция начала расследование по этому поводу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пожара на Новый год в обезьяннике зоопарка Крефельда погибли все обезьяны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)