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Вниманию микроорганизаций и вновь созданных в 2019 году коммерческих организаций

01.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вниманию микроорганизаций и вновь созданных в 2019 году коммерческих организаций. Государственное статистическое наблюдение по форме 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации» за 2019 год будет проводиться сплошным методом.

Информационные материалы по организации и проведению сплошного наблюдения отображаются по ссылке «Сплошное наблюдение за деятельностью микроорганизаций за 2019 год» рубрики «Актуально», размещенной на главной странице официального сайта Национального статистического комитета Республики Беларусь http://www.belstat.gov.by.


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Вниманию микроорганизаций и вновь созданных в 2019 году коммерческих организаций. Государственное статистическое наблюдение по форме 1-мп (микро) «Отчет о...
 
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