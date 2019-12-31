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Дождались! Минским такси раздали наборы для перевозки собак (но не всем)

01.01.2020 13:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если у вас есть собака, скорее всего, вам знаком тот стресс, с которым сталкиваются владельцы питомцев, когда вызывают такси. Некоторые водители отказываются ехать с животными из опасений, что обивка сидений испачкается, а в салоне останется неприятный запах. По крайней мере, так было раньше: теперь эту проблему решают. Как пишет «БелТА», в Минске появились первые такси, оборудованные для перевозки собак. Их уже 40 штук!

Сказать «спасибо» за инновацию стоит городскому социальному проекту Okidog. О нем мы уже рассказывали: в середине осени ребята запускали краудфандинг, чтобы подготовить и раздать столичным водителям наборы для dog-friendly такси.

Один такой набор включает в себя специальный гамак и освежитель воздуха. Гамак крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, а после поездки его быстро складывают и уберают в багажник авто. Гамак позволяет возить собак самых разных пород и размеров: от чихуахуа до маламута. Благодаря ему на сидении не останется шерсти и пятен. Нейтрализует любые запахи освежитель воздуха.

А чтобы клиент распознал dog-friendly такси, в наборы входят стикеры «С собакой можно» – их клеят на машины.

Краудфандинг завершился успешно, и авторы инициативы выполнили свое обещание. Теперь в Минске ездят по меньшей мере 40 машин такси, готовых к животным в салоне. А скоро появятся еще 50. Все благодаря анонимным пожертвованиям на площадке «Улей».

Я еду с собакой. Как мне вызвать вот это такси?

Чтобы воспользоваться услугой, владельцу собаки нужно связаться с диспетчером одной из служб такси через контактный номер телефона или оставить комментарий «Я еду с собакой» в приложении. Вот и все – вы великолепны!

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Теги: Минск
 
 
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Если у вас есть собака, скорее всего, вам знаком тот стресс, с которым сталкиваются владельцы питомцев, когда вызывают такси. Некоторые водители отказываются ехать...
 
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