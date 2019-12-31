Крестный ход трезвости в первый день Нового года провели в Минске

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Крестный ход трезвости провели прихожане и священнослужители храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 1 января,корреспондент агентства «Минск-Новости».













Для прихожан этой красивой столичной церкви с голубой крышей и позолоченными куполами, расположенного в Слепянке, утро 1 января началось с литургии и обета трезвости. Одни давали его на год, другие — на всю жизнь.





— Из-за проклятой водки потерял работу, семью, здоровье… Понял, что так больше не могу, — поделился наболевшим с журналистом минчанин средних лет Александр. — Новый год решил начать с обета. С сегодняшнего дня — больше ни капли!





Обращаясь к верующим, настоятель прихода протоиерей Дионисий Пясецкий отметил, что минчане, давшие в этот день обет, должны не только держать обещание, но и проповедовать трезвость и здоровый образ жизни.









— К сожалению, сегодня многие живут стереотипами, полагая, что спиртное дарит радость, — сказал он. — Это не так. Эйфория краткосрочна, а возникающие от чрезмерного потребления крепких напитков проблемы — неизбежны.





Долг православной церкви — возрождать отношение к трезвости, как к нравственной ценности.





В этом приходе оказывают помощь страдающим недугом пьянства и наркомании. Работает местный благотворительный фонд «Родители за трезвость», действуют группы помощи для анонимных алкоголиков «Спасительная чаша», для родственников зависимых «Живоносный источник» и другие.





Доброй традицией в приходе стал и крестный ход в первый день нового года. Прихожане и люди, нашедшие в себе силы отказаться от пагубного пристрастия, прошли по улицам микрорайона. Завершился крестный ход чаепитием.





Фото Павла Русака