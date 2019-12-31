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Крестный ход трезвости в первый день Нового года провели в Минске

01.01.2020 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верующие прихода «Неупиваемая чаша» начали год с обета трезвости и крестного хода

Крестный ход трезвости провели прихожане и священнослужители храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 1 января, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Для прихожан этой красивой столичной церкви с голубой крышей и позолоченными куполами, расположенного в Слепянке, утро 1 января началось с литургии и обета трезвости. Одни давали его на год, другие — на всю жизнь.

— Из-за проклятой водки потерял работу, семью, здоровье… Понял, что так больше не могу, — поделился наболевшим с журналистом минчанин средних лет Александр. — Новый год решил начать с обета. С сегодняшнего дня — больше ни капли!

Обращаясь к верующим, настоятель прихода протоиерей Дионисий Пясецкий отметил, что минчане, давшие в этот день обет, должны не только держать обещание, но и проповедовать трезвость и здоровый образ жизни.


— К сожалению, сегодня многие живут стереотипами, полагая, что спиртное дарит радость, — сказал он. — Это не так. Эйфория краткосрочна, а возникающие от чрезмерного потребления крепких напитков проблемы — неизбежны.

Долг православной церкви — возрождать отношение к трезвости, как к нравственной ценности.

В этом приходе оказывают помощь страдающим недугом пьянства и наркомании. Работает местный благотворительный фонд «Родители за трезвость», действуют группы помощи для анонимных алкоголиков «Спасительная чаша», для родственников зависимых «Живоносный источник» и другие.

Доброй традицией в приходе стал и крестный ход в первый день нового года. Прихожане и люди, нашедшие в себе силы отказаться от пагубного пристрастия, прошли по улицам микрорайона. Завершился крестный ход чаепитием.

Фото Павла Русака
 
Теги: Минск
 
 
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Верующие прихода «Неупиваемая чаша» начали год с обета трезвости и крестного хода
 
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