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Белтелерадиокомпания объявляет о старте национального отбора на «Евровидение-2020»

01.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания объявляет о старте национального отбора на «Евровидение-2020»

На сайте медиахолдинга сообщается, что продюсерская группа открыла прием заявок на участие в национальном отборе конкурса песни. Заявки можно присылать через форму на официальном сайте до 17 января 2020 года.

После окончания приема фокус-группа Белтелерадиокомпании проведет предкастинг музыкальных композиций и сформирует список участников живого прослушивания. Он появится на сайте не позднее 22 января, а само прослушивание пройдет 27 января. По его итогам будут определены 12 участников финала проекта.

Победитель будет выбран не позднее 6 марта 2020 года в прямом эфире на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24» по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Проект проводится Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь (организатор) как единственным в стране членом Европейского Вещательного Союза (ЕВС) и Министерством культуры Республики Беларусь (соорганизатор).

Напомним, 65-й конкурс песни «Евровидение-2020» состоится в мае в Нидерландах. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая.

СБ
 
 
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На сайте медиахолдинга сообщается, что продюсерская группа открыла прием заявок на участие в национальном отборе конкурса песни. Заявки можно присылать через...
 
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