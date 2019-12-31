ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магазины Минска проведут в январе Дни скидок

01.01.2020 16:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Магазины Минска проведут в январе Дни скидок
shutterstock.com

Акции «Дни скидок» пройдут в январе в торговых организациях Минска, пишет БЕЛТА. ЦУМ 16, 18, 23, 25 и 30 января будет продавать непродовольственные товары со скидками до 25%, продовольственные - дешевле на 5%, а 4, 9 и 11 января скидки составят до 27% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник января предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками каждые вторник, четверг и субботу (скидка 27% на непродовольственные товары), а также на 35 товаров (обновление их будет проводиться каждую среду) по 4 февраля будет предложена скидка 35%. Для держателей дисконтных карт 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31 января цены снижены на 28% в секциях непродовольственных товаров.

Магазины Минска проведут в январе Дни скидок Вам скидка! Какие у нас есть льготы?

«Универмаг Беларусь» 2, 3, 10-12, 29-31 января предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары; каждый понедельник месяца, кроме 7 января, - 27% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 4-7, 17-19, 24-26 января непродовольственные товары будут дешевле на 35%, продовольственные - на 10%, а также товары детского ассортимента - на 30%.

Торговый дом «На Немиге» проводит акции каждые вторник, среду, субботу, воскресенье января (скидка 28% на непродовольственные товары). Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. С 3 по 6 января непродовольственные товары подешевеют на 27%, а в 24 по 26 января - на 30%. Для держателей дисконтных карт скидочные дни - четверг и пятница, кроме 2 января (30% на непродовольственные товары).

«Кирмаш» объявляет скидки каждую среду (27% на непродовольственные товары), а также с 2 по 7 января и далее каждые понедельник, пятницу, субботу (30% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра «Столица» 25 и 26 января предложат скидки до 70%.

В ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу месяца - минус 20%. Также на 25% подешевеют товары 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 января (2 и 7 января магазины не работают).

В ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская,26) дни скидок для пенсионеров проходят каждый вторник (минус 20%), а для всех покупателей 8, 15, 22 и 29 января скидки достигнут 15%.

Снижают цены на 15% «Северянка» (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу, «Богатырь» (ул. Притыцкого,32) - каждую среду и четверг.

Магазин «1000 мелочей» (ул. Калинина,1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент), весь месяц отдельные группы товаров можно приобрести дешевле на 30%.

Магазин «Гаспадар и Гаспадыня» (проспект Независимости,131/1) снижает цены 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 января на 22%, а также до 30% на отдельные группы товаров - 2, 3, 4 и 6 января; «Лянок» (проспект Независимости,46) - каждую среду и субботу, а также 5 января (товары дешевле на 20%); «Пальмира» (ул. Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В «Сантехоборудовании» (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 января - минус 20%, 28 января - минус 30%.

Фирменный магазин «Луч» весь месяц предлагает отдельные группы товаров со скидкой от 22 до 45%, а каждую среду января - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика