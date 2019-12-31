Магазины Минска проведут в январе Дни скидок

Акции «Дни скидок» пройдут в январе в торговых организациях Минска, пишет БЕЛТА . ЦУМ 16, 18, 23, 25 и 30 января будет продавать непродовольственные товары со скидками до 25%, продовольственные - дешевле на 5%, а 4, 9 и 11 января скидки составят до 27% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник января предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками каждые вторник, четверг и субботу (скидка 27% на непродовольственные товары), а также на 35 товаров (обновление их будет проводиться каждую среду) по 4 февраля будет предложена скидка 35%. Для держателей дисконтных карт 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31 января цены снижены на 28% в секциях непродовольственных товаров.

«Универмаг Беларусь» 2, 3, 10-12, 29-31 января предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары; каждый понедельник месяца, кроме 7 января, - 27% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 4-7, 17-19, 24-26 января непродовольственные товары будут дешевле на 35%, продовольственные - на 10%, а также товары детского ассортимента - на 30%.

Торговый дом «На Немиге» проводит акции каждые вторник, среду, субботу, воскресенье января (скидка 28% на непродовольственные товары). Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. С 3 по 6 января непродовольственные товары подешевеют на 27%, а в 24 по 26 января - на 30%. Для держателей дисконтных карт скидочные дни - четверг и пятница, кроме 2 января (30% на непродовольственные товары).

«Кирмаш» объявляет скидки каждую среду (27% на непродовольственные товары), а также с 2 по 7 января и далее каждые понедельник, пятницу, субботу (30% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра «Столица» 25 и 26 января предложат скидки до 70%.

В ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу месяца - минус 20%. Также на 25% подешевеют товары 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 января (2 и 7 января магазины не работают).

В ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская,26) дни скидок для пенсионеров проходят каждый вторник (минус 20%), а для всех покупателей 8, 15, 22 и 29 января скидки достигнут 15%.

Снижают цены на 15% «Северянка» (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу, «Богатырь» (ул. Притыцкого,32) - каждую среду и четверг.

Магазин «1000 мелочей» (ул. Калинина,1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент), весь месяц отдельные группы товаров можно приобрести дешевле на 30%.

Магазин «Гаспадар и Гаспадыня» (проспект Независимости,131/1) снижает цены 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 января на 22%, а также до 30% на отдельные группы товаров - 2, 3, 4 и 6 января; «Лянок» (проспект Независимости,46) - каждую среду и субботу, а также 5 января (товары дешевле на 20%); «Пальмира» (ул. Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В «Сантехоборудовании» (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) состоятся 2, 9, 16, 23 и 30 января - минус 20%, 28 января - минус 30%.

Фирменный магазин «Луч» весь месяц предлагает отдельные группы товаров со скидкой от 22 до 45%, а каждую среду января - 20% на все товары, не участвующие в других акциях.