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Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Забег трезвости в первый день 2020 года собрал несколько десятков минчан возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перекрывать улицы для мероприятия не пришлось – маршрут проходил по тротуарам вдоль реки Свислочь.
Участником марафона мог стать каждый и тем самым продемонстрировать приверженность трезвому образу жизни. Марафонцам предлагались дистанции на 2,2 и 4,4 километра.
Такие забеги проходят уже не первый год и не только в столице, но и в других областных городах.
Денис Правин, участник:
Вероника Моисеева, участница:
Андрей Иванов, соорганизатор забега:
По мнению организаторов, 1 января – подходящая дата для такого спортивного мероприятия. Так как именно Новый год для многих становится поводом для хороших начинаний.
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Новости Беларуси. Забег трезвости в первый день 2020 года собрал несколько десятков минчан возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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