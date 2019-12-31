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Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

01.01.2020 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Забег трезвости в первый день 2020 года собрал несколько десятков минчан возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перекрывать улицы для мероприятия не пришлось – маршрут проходил по тротуарам вдоль реки Свислочь.

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Участником марафона мог стать каждый и тем самым продемонстрировать приверженность трезвому образу жизни. Марафонцам предлагались дистанции на 2,2 и 4,4 километра.

Такие забеги проходят уже не первый год и не только в столице, но и в других областных городах.

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Денис Правин, участник:
Не могли не поддержать эту очень полезную инициативу – встретить Новый год, чтобы также его провести в здравом уме и трезвом рассудке, в ясном сознании и в хорошем настроении.

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Вероника Моисеева, участница:
Традиция, уже третий год участвую в новогоднем забеге в саму ночь. Полчаса старого года и полчаса нового года мы проводим в процессе бега.

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Андрей Иванов, соорганизатор забега:
Идея родилась от того, что растет сообщество людей, которые поддерживают здоровый образ жизни, которые понимают, что именно от этого начинается счастливый путь по судьбе.

По мнению организаторов, 1 января – подходящая дата для такого спортивного мероприятия. Так как именно Новый год для многих становится поводом для хороших начинаний.

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Люди в материале: Денис Правин, Вероника Моисеева, Андрей Иванов
 
 
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Новости Беларуси. Забег трезвости в первый день 2020 года собрал несколько десятков минчан возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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