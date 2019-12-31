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Облачно и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 января

01.01.2020 19:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Облачно и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 января
Фото из открытых источников

Облачно и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В четверг, 2 января, в отдельных районах Беларуси ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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