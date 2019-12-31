Как выглядит очередной проект ледового дворца в Борисове

Внутри предусмотрено два катка, есть зоны общего пользования с кафе и учебными классами. Помимо ледовой арены в Борисове на генеральном плане улицы предусмотрено строительство аквапарка с гостиницей, а также торгово-развлекательного комплекса, сообщает ex-press.by. Начать строительство ледового дворца в Борисове планировали в конце 2019 года. На данный момент строительство не начато до сих пор.









Он будет расположен за мостом через Березину напротив торгового центра "Корона". Площадка будет с двумя льдами: основным и тренировочным. На ней планируют проводить соревнования по 18-ти видам спорта и концерты, чтобы не тратить на ее содержание бюджетные средства.





Средства на строительство дворца будут выделены из областного бюджета. Однако к финансированию могут подключиться и республиканские организации.



