31 декабря около 23 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Пекари Волковысского района.

В результате повреждены кровля, стены, имущество. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.