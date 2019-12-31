31 декабря около 23 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Пекари Волковысского района.
В результате повреждены кровля, стены, имущество. Причина пожара устанавливается,
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В Пекарях горел жилой дом
01.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
31 декабря около 23 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Пекари Волковысского района.
В результате повреждены кровля, стены, имущество. Причина пожара устанавливается,
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31 декабря около 23 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Пекари Волковысского района. В...
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