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После дружеского футбольного матча в тюрьме погибли 16 заключенных
Источник материала: Партизан
В тюрьме в мексиканском штате Сакатекас члены конкурирующих картелей Гольфо и Лос-Сетас провели дружеский футбольный матч, переросший в конфликт. Об этом сообщает Mirror.
Конкурирующие группы были вооружены, драка продолжалась несколько часов. В результате инцидента 15 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице.
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Сотрудники тюрьмы обнаружили на месте происшествия четыре единицы огнестрельного оружия, куски арматуры, ножи и заточки. У тюрьмы дежурили 20 машин скорой помощи.
После произошедшего у одного из арестованных заключенных нашли оружие. Отмечается, что беспорядки произошли через день после того, как сотрудники тюрьмы изымали у заключенных оружие, алкоголь, наркотики и телефоны, пишет
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В тюрьме в мексиканском штате Сакатекас члены конкурирующих картелей Гольфо и Лос-Сетас провели дружеский футбольный матч, переросший в конфликт. Об этом сообщает...
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