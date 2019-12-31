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Дело Риштовского сдвинулось с мертвой точки? Кто виновен в смерти солдата

01.01.2020 18:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия Михаила Риштовского станет маркером для всех призывников.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек прокомментировал ситуацию с расследованием материалов проверки по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей и неоказания медицинской помощи солдату Михаилу Риштовскому.

Беларуская праўда
 
-Возбуждено уголовное дело в отношении медицинских работников воинских частей, в которых служил Михаил Риштовский, или не возбуждено? Из ответа начальника Кореличского районного следственного отдела Следственного комитета А.И.Яринского ничего не понятно.

-Следователи установили факт, что солдату срочной службы Михаилу Риштовскому медики несвоевременно поставили диагноз и не оказали своевременную медпомощь, в результате чего парень умер.

Думаю, что сейчас решается вопрос, кто возбудит уголовное дело и будет его расследовать. Ведь начальник Кореличского следственного отдела согласился с нашей позицией, что дело это должны расследовать следователи Следственного комитета по Гродненской области: дело имеет общественный резонанс, нужно допрашивать людей по всем регионам Беларуси.

Полагаю, что в ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку и так, из-за бездействия следственных органов на ранней стадии рассмотрения материалов проверки по факту смерти солдата, было потеряно время для допросов сотни свидетелей, сбора вещественных доказательств и проведения других следственно-оперативных мероприятий для установления виновных в смерти солдата.


-Стоит ли сейчас ожидать объективного расследования дела Риштовского?

-У следствия нет другого выхода, поскольку скоро новый призыв молодежи в армию, все следят за развитием ситуации. Промедление в расследовании этого резонансного дела настроит молодежь на то, чтобы всеми законными избегать призыва в армию.

Расследование дела Риштовского должно подстегнуть врачей призывных комиссий и врачей в воинских формированиях к более тщательному обследованию солдат на пригодность к воинской службе и состоянию их здоровья, поскольку врачебная халатность может обернуться привлечением к уголовной ответственности.

Но скажу прямо: молодежь опасается идти в армию. Ни у парней, ни у их родителей нет доверяя к армии, а трагедия Михаила Риштовского только подогревает эти страхи.

Так кто будет рисковать и ради чего? Дело Риштовского должно подтолкнуть к проведению полномасштабной реформы в армии. И начинать, безусловно, надо с призывных комиссий.


Справка. 

Михаил Риштовский жил в деревне Трощицы Кореличского района Гродненской области, работал в местном колхозе, а в последнее время, еще до армии, ездил по Беларуси вахтовым методом и трудился строителем. Впервые в армию его призвали в 2017 году, но затем комиссовали по семейным обстоятельствам.

В мае 2018 года парня снова призвали в армию, если судить по документам, его признали годным к службе. А уже в апреле 2019 года у него выявили рак желудка на последней, IV стадии. В июле молодой человек умер.

«Белгосстрах» отказался платить семье солдата, умершего от рака: якобы нет законных оснований для выплаты страховки.

20 сентября 2019 года старший следователь Кареличского районного отдела Следственного комитета РБ майор юстиции Ю.Гришкевич уведомил родственников, что проверка по факту смерти военнослужащего приостановлена в связи с проведением экспертизы.

4 декабря возобновлена проверка по материалам о ненадлежащем оказании медицинской помощи Михаилу Риштовскому, срок ее продлен на 2 месяца.
 
 
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Трагедия Михаила Риштовского станет маркером для всех призывников.
 
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