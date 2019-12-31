В новогоднюю ночь принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали важное объявление

















Принц Уильям объявил об учреждении в 2020 году премии Earthshot Prize за глобальные действия по восстановлению планеты. Премию планируется присуждать как частным лицам, так и организациям или коллективам — ученым, активистам, экономистам, лидерам правительства, банкам, предприятиям, городам и даже странам - тем, кто вносит существенный вклад в решение экологических проблем.