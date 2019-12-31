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В новогоднюю ночь принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали важное объявление

01.01.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Герцог и герцогиня Кембриджские вечером 31 декабря сделали в своем официальном аккаунте в Инстаграмме новый пост.





Принц Уильям объявил об учреждении в 2020 году премии Earthshot Prize за глобальные действия по восстановлению планеты. Премию планируется присуждать как частным лицам, так и организациям или коллективам — ученым, активистам, экономистам, лидерам правительства, банкам, предприятиям, городам и даже странам - тем, кто вносит существенный вклад в решение экологических проблем.
 
 
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Герцог и герцогиня Кембриджские вечером 31 декабря сделали в своем официальном аккаунте в Инстаграмме новый пост.
 
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