Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Дмитрий КУРЬЯН, новогодняя ночь в Беларуси выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Однако не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января 2020 года, пострадали восемь человек. Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

В целом по республике криминогенная обстановка оставалась достаточно спокойной, зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.