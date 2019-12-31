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Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Беларуси

01.01.2020 18:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. © / АиФ

Как сообщил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Дмитрий КУРЬЯН, новогодняя ночь в Беларуси выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Беларуси Можно ли провозить через границу салюты и фейерверки?

Однако не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января 2020 года, пострадали восемь человек. Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами.

В целом по республике криминогенная обстановка оставалась достаточно спокойной, зафиксировано меньше преступлений, чем обычно.

 
 
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В целом новогодняя ночь в стране прошла без серьезных инцидентов.
 
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