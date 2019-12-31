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Трижды лучший защитник чемпионата Беларуси покинул «Шахтер» и примкнул к «волкам»

01.01.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший защитник чемпионата Беларуси 2019 года Павел Рыбак перешел из «Шахтера» в «Ислочь», сообщает сайт «волков».


Фото: ФК «Ислочь»

Павел известен по выступлениям за «Торпедо-МАЗ» (Минск), «Локомотив» (Минск), «Лиду», «Сморгонь», «Гомель», «Минск», «Неман» (Гродно) и «Шахтер» (Солигорск).

За «горняков» 36-летний футболист отыграл пять сезонов, провел 173 матча во всех турнирах и забил 14 голов.

В прошлом году выиграл Кубок Беларуси. Также в составе «Шахтера» становился серебряным и бронзовым призером высшей лиги. Рыбак трижды признавался лучшим защитником чемпионата Беларуси (2016, 2018, 2019).

Первый комментарий новичка после подписания контракта:

— На самом деле еще два года назад Виталий Жуковский хотел видеть меня в команде, но перешел я только сейчас. В тот момент, когда мои переговоры с «Шахтером» зашли в тупик, мне позвонил главный тренер «Ислочи». Это было в начале октября.

Он поинтересовался моим желанием, рассказал об условиях — и мы быстро договорились. Конечно, для меня это новый вызов.

В прошлом году «Ислочь» играла в интересный футбол. И мне очень хочется поработать с этим тренерским штабом, прочувствовать на себе все идеи, требования и методики. Естественно, хочется помочь клубу достичь новых высот.

— Тебя вновь признали лучшим защитником в чемпионате Беларуси. Как отреагировал?

— Как спортсмену, конечно, мне приятно, что меня выделяют. Но я адекватный человек. Помощь партнеров и структура игры где-то может замаскировать какие-то недостатки или подчеркнуть достоинства. Эта награда благодаря работе всей нашей команды.

Напомним, «Ислочь» в минувшем году провела лучший сезон в истории, став пятой командой чемпионата Беларуси по футболу.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Павел Рыбак стал первым новичком «Ислочи» в межсезонье.
 
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