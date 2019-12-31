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«Ради этого Личку убирать точно не стоило»

01.01.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Болельщики – о новом тренере в Бресте Многие недовольны.

31 декабря в брестском «Динамо» третий год подряд определились с новым главным тренером. В 2017-м объявили о назначении Радослава Латала, в 2018-м коучем официально стал теперь чемпион Беларуси Марцел Личка, ну а под конец 2019-го должность получил Сергей Ковальчук. Это далеко не первый раз, когда он принимает пост в Бресте.

Болельщики весьма активно среагировали на такую новость. Многим известие подпортило новогоднее настроение – они считают, что такое назначение равно признанию утраты клубом претензий на повторение высшелигового успеха и сокращению финансирования. 

В аккаунтах клуба болельщики предложили альтернативные варианты.





Вспомнили и о том, что в БАТЭ тоже назначили тренера без опыта высших достижений в последний день года.

Андрей Капский сделал то, чего так не хотел делать его отец – назначил главным тренером родственника

Отдельный пласт комментариев был посвящен боссу «Динамо» Александру Зайцеву, отметившемуся рядом интересных заявлений в последние месяцы.

Боссу Бреста не нравится название «Динамо», фаны – маргиналы, и он уже выбрал «Рух». Что вообще происходит?!

Ресурс с Полесья устроил переполох в белфутболе: сообщил, что Зайцев продает «Динамо» Брест, а потом опроверг



Досталось и «Руху», которому симпатизирует Зайцев.

Впрочем, есть и мнение, что бизнесмен имеет право поступать как ему хочется.

Также возникла теория, объясняющая выбор тренера его якобы слабохарактерностью.

Личка о руководстве «Динамо»: «Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол»

При этом всем Ковальчуку даже противники его назначения желают удачи – его заслуги перед клубом вызывают уважение у всех. Еще комментаторы вспоминают, что принесший Бресту футбольную эйфорию Личка до 2019-го сам ничего не выигрывал, и приветствуют тот факт, что новый тренер отлично знает нынешний состав – ведь специалист занимал пост спортивного директора клуба.

А многие болельщики в группе клуба вообще считают, что Ковальчук – хороший выбор на должность.

Ну а самым популярным в клубном Instagram стал приветственный комментарий Артема Милевского. С микроклиматом в команде, похоже, останется порядок.

Источники: комментарии на by.tribuna.com, в «Белорусском футболе», аккаунтах «Динамо» ВКонтакте и в Instagram

Фото: брестское «Динамо»
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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