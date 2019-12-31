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«Ради этого Личку убирать точно не стоило»
Источник материала: Партизан
Болельщики – о новом тренере в Бресте Многие недовольны.
31 декабря в брестском «Динамо» третий год подряд определились с новым главным тренером. В 2017-м объявили о назначении Радослава Латала, в 2018-м коучем официально стал теперь чемпион Беларуси Марцел Личка, ну а под конец 2019-го должность получил Сергей Ковальчук. Это далеко не первый раз, когда он принимает пост в Бресте.
Болельщики весьма активно среагировали на такую новость. Многим известие подпортило новогоднее настроение – они считают, что такое назначение равно признанию утраты клубом претензий на повторение высшелигового успеха и сокращению финансирования.
В аккаунтах клуба болельщики предложили альтернативные варианты.
Вспомнили и о том, что в БАТЭ тоже назначили тренера без опыта высших достижений в последний день года.
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Отдельный пласт комментариев был посвящен боссу «Динамо» Александру Зайцеву, отметившемуся рядом интересных заявлений в последние месяцы.
Боссу Бреста не нравится название «Динамо», фаны – маргиналы, и он уже выбрал «Рух». Что вообще происходит?!
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Досталось и «Руху», которому симпатизирует Зайцев.
Впрочем, есть и мнение, что бизнесмен имеет право поступать как ему хочется.
Также возникла теория, объясняющая выбор тренера его якобы слабохарактерностью.
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При этом всем Ковальчуку даже противники его назначения желают удачи – его заслуги перед клубом вызывают уважение у всех. Еще комментаторы вспоминают, что принесший Бресту футбольную эйфорию Личка до 2019-го сам ничего не выигрывал, и приветствуют тот факт, что новый тренер отлично знает нынешний состав – ведь специалист занимал пост спортивного директора клуба.
А многие болельщики в группе клуба вообще считают, что Ковальчук – хороший выбор на должность.
Ну а самым популярным в клубном Instagram стал приветственный комментарий Артема Милевского. С микроклиматом в команде, похоже, останется порядок.
Источники: комментарии на by.tribuna.com, в «Белорусском футболе», аккаунтах «Динамо» ВКонтакте и в Instagram
Фото: брестское «Динамо»
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Болельщики – о новом тренере в Бресте Многие недовольны.
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