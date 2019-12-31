ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

111 день рождения Бандеры. В Киеве проходит факельное шествие националистов

01.01.2020 19:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Киеве начался традиционный марш националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатор мероприятия ВО "Свобода". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
1 из 5


#1#

Фото Фокус

В анонсе "Марша чести, достоинства и свободы" отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению "Вождя и вдохновителя украинцев - Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства".

Начался марш со столичного парка Тараса Шевченко. Его участики пройдутся до Майдана Незалежности.

На здании Киевсовета весит большой портрет Бандеры.
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве начался традиционный марш националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатор мероприятия ВО "Свобода". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один игрок национальной сборной покинул «Минск» и перешел в Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика