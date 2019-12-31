111 день рождения Бандеры. В Киеве проходит факельное шествие националистов

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В анонсе "Марша чести, достоинства и свободы" отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению "Вождя и вдохновителя украинцев - Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства".





Начался марш со столичного парка Тараса Шевченко. Его участики пройдутся до Майдана Незалежности.





На здании Киевсовета весит большой портрет Бандеры.