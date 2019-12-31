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Еще один игрок национальной сборной покинул «Минск» и перешел в Брест
Источник материала: Tut.by
23-летний воспитанник ФК «Минск», всю профессиональную карьеру проведший в этом клубе, подписал двухлетний контракт с чемпионом Беларуси брестским «Динамо»,
В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в рамках Высшей лиги, отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Нидерландов, выйдя на замену в концовке встречи.
Ранее в Бресте было
Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который
Напомним, что другой воспитанник «Минска», полузащитник Иван Бахар, стал игроком минского «Динамо».
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