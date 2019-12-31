Еще один игрок национальной сборной покинул «Минск» и перешел в Брест

Источник материала: Tut.by

23-летний воспитанник ФК «Минск», всю профессиональную карьеру проведший в этом клубе, подписал двухлетний контракт с чемпионом Беларуси брестским «Динамо», сообщает сайт клуба .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в рамках Высшей лиги, отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Нидерландов, выйдя на замену в концовке встречи.

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец и голкипер Павел Павлюченко.

Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который намекнул о своем уходе . По слухам, его прочат в российский клуб «Крылья Советов».

Напомним, что другой воспитанник «Минска», полузащитник Иван Бахар, стал игроком минского «Динамо».