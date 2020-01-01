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В Бресте скорая на переезде «зацепила» поезд

02.01.2020 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 января около 18.50 часов на Красногвардейской в Бресте скорая зацепила поезд, сообщает ГАИ региона.


Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Красногвардейской, совершил касательное столкновение с электропоездом.

Автомобиль получил механические повреждения.


Пострадавших нет.

 
Теги: Брест
 
 
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