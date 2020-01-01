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В Бресте скорая на переезде «зацепила» поезд
Источник материала: Tut.by
1 января около 18.50 часов на Красногвардейской в Бресте скорая зацепила поезд, сообщает ГАИ региона.
Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Красногвардейской, совершил касательное столкновение с электропоездом.
Автомобиль получил механические повреждения.
Пострадавших нет.
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