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Любители бесплатных платежей «отберут» у банков миллиарды долларов

02.01.2020 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 2025 годe до 15% выручки банков от платежных операций во всем мире окажется под угрозой из-за распространения мгновенных, невидимых и бесплатных цифровых платежей и конкуренции с небанковскими финансовыми организациями. Такие данные приводит в исследовании компания Accenture.

В ходе исследования Accenture Global Payments Pulse Survey аналитики опросили 240 топ-менеджеров, отвечающих за развитие платежей в банках из 22 стран, и выяснили, как они планируют повышать лояльность клиентов, доходы и рентабельность в изменившихся условиях.

Согласно оценкам Accenture, мировой рынок платежей будет расти со средней ежегодной скоростью 5,5%. В этом году объем рынка составит около 1,5 триллиона долларов, к 2025 году он  превысит планку в 2 триллиона долларов.


Опрошенные Accenture топ-менеджеры признают вызовы, связанные с новыми технологиями в платежах.

71% опрошенных банковских руководителей в мире и 93% в Европе убеждены, что платежи становятся бесплатными.
73% считают, что большинство платежей уже «невидимы» или станут такими в течение следующих 12 месяцев.
78% заявили, что платежи либо уже мгновенные, либо станут мгновенными в ближайший год.

А что в Беларуси

В Беларуси растёт объём безналичных платежей. По данным Нацбанка, в третьем квартале пользователи совершили 411,8 миллиона безналичных операций на 10 миллиардов рублей. По сравнению со вторым кварталом количество операций выросло на 11 миллионов, их объём — на 0,5 миллиарда рублей.

За январь–сентябрь этого года в Беларуси был совершено 1,1 миллиард безналичных операций на 28 миллиардов рублей. Наличных операций было совершено почти в 7,5 раз меньше (154,1 миллиона) на 24 миллиарда рублей. Для сравнения, за весь прошлый год пользователи совершили 1,3 миллиарда безналичных операций на 29,7 миллиарда рублей.
 
 
 
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К 2025 годe до 15% выручки банков от платежных операций во всем мире окажется под угрозой из-за распространения мгновенных, невидимых и бесплатных цифровых платежей и...
 
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