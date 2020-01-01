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Кто родился в январе? Рекорд по числу поставила Гродненщина

02.01.2020 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый новогодний малыш родился в Витебской области, а рекорд по их числу поставила Гродненщина

В Витебском областном клиническом роддоме на первой же секунде 2020 года родилась девочка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.


Фото носит иллюстративный характер

В ведомстве отметили, что уже почти 10 лет в Витебской области дети рождаются в первые минуты нового года. Нынешний не стал исключением: здесь раньше всех родилась малышка весом 2,85 кг и ростом 49 см. Прибавление случилось в семье с новогодней фамилией Мороз. Всего в области на свет в новогоднюю ночь появились шесть детей.

В 00:01 в Волковысской ЦРБ родилась девочка (3,39 кг и 51 см). Именно в Гродненской области поставлен рекорд в стране по числу новорожденных в минувшую ночь – семь девочек и пять мальчиков.

Свой вклад в улучшение демографии в республике внесли и жительницы столицы, где на свет ночью появились девять малышей, первый из них – спустя 10 минут после полуночи.


В Гомельской области в тот же период родились три мальчика и две девочки, в Минской – два малыша, Могилевской – девочка и два мальчика, Брестской – две девочки и столько же мальчиков. Таким образом, в Беларуси в первые часы нового года на свет появился 41 ребенок.

Согласно предварительным подсчетам пресс-службы Минздрава, по стране помощь людям в новогоднюю ночь оказывали около 50 тыс. медицинских специалистов.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Первый новогодний малыш родился в Витебской области, а рекорд по их числу поставила Гродненщина
 
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