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Бедность - не порок? 5 признаков, что человек заражен вирусом бедности
Источник материала: Партизан
Часто можно встретить людей, которые не умеют распоряжаться заработанными деньгами.
Фото: Pixabay
Удивительно, но многие имеют неплохой источник дохода, а продолжают жить бедно, даже ничего не откладывая, пишет
Все дело в установках родителей, воспитании и манере поведения. Поэтому каждому стоит узнать о 5 признаках, которые говорят о заражении вирусом бедности.
Установки родителей
Главная причина, почему большинство людей будут бедными на протяжении всей своей жизни – это установки родителей.
Достаточно выделить несколько главных примеров:
1. Мы не можем себе это позволить.
2. Ты думаешь, деньги можно напечатать?
3. Я работаю сутками, а тебе только игрушки подавай.
4. Нужно держаться за работу, даже если она плохая, ведь там платят деньги.
С самого детства у человека возникает определенное мнение по поводу денег.
Очень часто родители не занимаются финансовым воспитанием, но, произнося только такие фразы, показывают, что стать богатым и успешным никогда не получится.
А когда дети начинают зарабатывать свои первые деньги, они уже не могут правильно распоряжаться ими.
Пытаются казаться лучше
У каждого есть знакомые, которые делали свадьбу в кредит, ездили в отпуск, продав недвижимость, и на протяжении одного года отказывали себе в элементарных радостях, чтобы отгулять день рождения.
В современном обществе такая привычка медленно уходит на второй план, но явные примеры встречаются всегда.
И вот здесь каждый должен понять, для кого он живет и старается? Подстраиваться под общество и казаться богатыми для всех – глупо.
К примеру, как будет выглядеть человек в новом автомобиле, но в грязной одежде? Такая же история с мобильными телефонами, когда люди голодают, но покупают их, чтобы оставаться в тренде.
Не умеют расставлять приоритеты
Большинство людей на протяжении всей жизни пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле.
В итоге получается так, что они готовы дарить дорогие подарки, накрывают шикарные столы и пытаются угодить всем. Но к чему приводит такая привычка?
Как показывает практика, человек может отказывать себе даже в мелких радостях, чтобы угодить другим.
Важно научиться правильно расставлять приоритеты. Общество никогда не оценит жертвы, оно умеет тол о упрекать, даже если речь идет о близких людях.
Снимают стресс покупками
Есть тип людей, которые отправляются в магазин, чтобы немного снизить стрессовую ситуацию.
Им кажется, что получится поднять себе настроение и получить вещи, которые станут реально полезными.
Как правило, вещи, купленные в стрессовой ситуации, оказываются бессмысленными.
И самое удивительное, но некоторые даже готовы брать кредиты под большие проценты, чтобы завладеть ненужной вещью. Современные маркетологи также понимают такую привычку, поэтому активно навязывают ненужные товары и услуги.
Нет никаких задач и целей
Чего может достичь человек, у которого нет никаких целей и задач в жизни? Такие люди просто живут, ждут выходных и праздников.
Думаете, что их мало? Это не так, людей без цели очень много и с каждым годом их количество только увеличивается.
Елена Гутыро
Фото: Pixabay
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Часто можно встретить людей, которые не умеют распоряжаться заработанными деньгами.
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