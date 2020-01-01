Бедность - не порок? 5 признаков, что человек заражен вирусом бедности

belnovosti.by Удивительно, но многие имеют неплохой источник дохода, а продолжают жить бедно, даже ничего не откладывая, пишет





Все дело в установках родителей, воспитании и манере поведения. Поэтому каждому стоит узнать о 5 признаках, которые говорят о заражении вирусом бедности.

Установки родителей

Главная причина, почему большинство людей будут бедными на протяжении всей своей жизни – это установки родителей.





Достаточно выделить несколько главных примеров:





1. Мы не можем себе это позволить.





2. Ты думаешь, деньги можно напечатать?





3. Я работаю сутками, а тебе только игрушки подавай.





4. Нужно держаться за работу, даже если она плохая, ведь там платят деньги.





С самого детства у человека возникает определенное мнение по поводу денег.





Очень часто родители не занимаются финансовым воспитанием, но, произнося только такие фразы, показывают, что стать богатым и успешным никогда не получится.









А когда дети начинают зарабатывать свои первые деньги, они уже не могут правильно распоряжаться ими.

Пытаются казаться лучше

У каждого есть знакомые, которые делали свадьбу в кредит, ездили в отпуск, продав недвижимость, и на протяжении одного года отказывали себе в элементарных радостях, чтобы отгулять день рождения.





В современном обществе такая привычка медленно уходит на второй план, но явные примеры встречаются всегда.





И вот здесь каждый должен понять, для кого он живет и старается? Подстраиваться под общество и казаться богатыми для всех – глупо.





К примеру, как будет выглядеть человек в новом автомобиле, но в грязной одежде? Такая же история с мобильными телефонами, когда люди голодают, но покупают их, чтобы оставаться в тренде.

Не умеют расставлять приоритеты

Большинство людей на протяжении всей жизни пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле.





В итоге получается так, что они готовы дарить дорогие подарки, накрывают шикарные столы и пытаются угодить всем. Но к чему приводит такая привычка?





Как показывает практика, человек может отказывать себе даже в мелких радостях, чтобы угодить другим.





Важно научиться правильно расставлять приоритеты. Общество никогда не оценит жертвы, оно умеет тол о упрекать, даже если речь идет о близких людях.

Снимают стресс покупками

Есть тип людей, которые отправляются в магазин, чтобы немного снизить стрессовую ситуацию.





Им кажется, что получится поднять себе настроение и получить вещи, которые станут реально полезными.





Как правило, вещи, купленные в стрессовой ситуации, оказываются бессмысленными.





И самое удивительное, но некоторые даже готовы брать кредиты под большие проценты, чтобы завладеть ненужной вещью. Современные маркетологи также понимают такую привычку, поэтому активно навязывают ненужные товары и услуги.





Нет никаких задач и целей

Чего может достичь человек, у которого нет никаких целей и задач в жизни? Такие люди просто живут, ждут выходных и праздников.





Думаете, что их мало? Это не так, людей без цели очень много и с каждым годом их количество только увеличивается.





Елена Гутыро





Фото: Pixabay