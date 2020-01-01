2019 год в ракурсе важных дел

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Ивьевский район

Главе государства доложили о ходе уборочной кампании и полевых работ в стране и регионе, о социально-экономическом развитии области и района. Президент посетил ООО «ЛидаТехмаш», Ивьевский центр культуры и досуга, пообщался с жителями райцентра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Кореличский район

В центре внимания была работа льноводческой отрасли. Организацию льноводства в Гродненской области Президент поставил в пример другим регионам. Во время посещения ОАО «Кореличи-Лен» он подробно ознакомился с эффективностью работы предприятия и продукцией, которую оно производит, пообщался с коллективом.

С ходом работ по реконструкции объектов Свято-Успенского Жировичского монастыря ознакомилась глава Администрации Президента Наталья Кочанова

Обсуждался ход подготовки к празднованию 550-летия со времени явления Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас совершил рабочую поездку в Гродненскую область

В ОАО «Гродно Азот», которое он посетил, премьер-министру доложили о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ходе реализации инвестиционных проектов, самый крупный – строительство нового комплекса по выпуску азотных удобрений.

Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков совершил рабочую поездку в Щучин

Он побывал на инновационном предприятии ООО «ЛОГАЛ-БИО», в ООО «Праймилк», встретился с коллективом ОАО «Завод «Автопровод». Также ознакомился с памятником архитектуры начала XX века – дворцом Друцких-Любецких, побывал в гимназии и районной больнице.

Собрание Гродненского областного союза нанимателей прошло на ОАО «Гродно Азот»

В нем приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, руководители области. Подведены итоги работы и поставлены задачи: значительный рост валового внутреннего продукта, разработка на каждом предприятии долгосрочных бизнес-планов, наведение порядка на земле. Союз нанимателей объединяет почти 200 предприятий и организаций Гродненщины.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович с рабочим визитом посетил Гродненскую область

Михаил Мясникович принял участие в работе XXII Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство-2019», в ходе которого эксперты, практики бизнеса, исследователи обсудили вопросы трансграничного сотрудничества между двумя странами, поделмлмсь опытом в сфере реализации проектов.

Делегация Гродненщины приняла участие в VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге

Председатель облисполкома Владимир Кравцов выступил на пленарном заседании Форума. Подписано соглашение между Гродненским облисполкомом и правительством Воронежской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях.

Делегация Гродненщины приняла участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины

Потенциал Гродненщины был представлен во время пленарного заседания, встречи руководителей регионов, заседания Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества. Возглавляла делегацию заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. Подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Гродненской и Волынской областями, Гродно и украинским Тернополем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам агропромышленного комплекса Гродненской области и Гродненского района

Благодарности Президента за достигнутые успехи удостоен также коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.П.Сенько Гродненского района.

Гродненская область отметила 75-летие

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 75-летием ее образования. Под знаком юбилея целый год проходили различные мероприятия, масштабные проекты. Торжественное мероприятие прошло в обновленной филармонии и собрало более тысячи гостей. На торжестве были названы имена людей, которые внесены в Книгу Славы Гродненской области.

К юбилею области прошла торжественная церемония гашения специальным памятным штемпелем художественного маркированного конверта

Ее провели премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас и председатель облисполкома Владимир Кравцов. Она состоялась в день празднования 75-летия образования Гродненской области.

Состоялись выборы членов Совета Республики Национального собрания от Гродненской области

На заседании с участием депутатов местных Советов депутатов базового уровня Гродненской области Членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гродненской области избраны 8 человек.

На Гродненщине избрали депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Выборы признаны состоявшимися во всех 13 избирательных округах, сформированных на территории области. В каждом из округов они прошли на альтернативной основе. В целом на Гродненщине участие в выборах приняли 79,04 процента от общего числа внесенных в списки избирателей.

Гродненская область занесена на Республиканскую Доску почета

В числе победителей республиканского соревнования по итогам работы за 2018 год, достигших наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и занесенных на Республиканскую доску Почета также Островецкий район, ОАО «Табачная фабрика «Неман»,СПК имени И.П.Сенько Гродненского и РУСП «Массоляны» Берестовицкого районов, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

В Гродно прошло заседание комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту

Обсуждены вопросы сближения законодательств Беларуси и России и обеспечения равных прав граждан двух стран. Участники акцентировали внимание на подготовке проекта концепции сближения законодательства государств – участников Договора о создании Союзного государства.

В Августове подписана дорожная карта о сотрудничестве между Гродненской областью и Подляским воеводством

Делегации Гродненщины и Подляского воеводства приняли участие в торжественном открытии веломаршрута «Август Вело», который соединил пункт пропуска «Лесная — Рудавка» и город Гродно.

На I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана Гродненская область подписала два соглашения о сотрудничестве

Они стали предметным продолжением визита в Узбекистан делегации Гродненской области. Гродненский регион намерен тесно взаимодействовать в первую очередь с двумя областями Узбекистана: хокимиятом Андижанской и Самаркандской областей.

Делегация из Калининграда посетила с официальным визитом Гродненщину

Визит делегации Калининградской областной Думы прошел в рамках участия в юбилейной двадцатой республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2019». Программа включала посещение крупных предприятий города и ГрГУ имени Янки Купалы.

В Гродно побывала делегация китайской провинции Хайнань

Протокол о намерениях создания дружественных отношений между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью был подписан в июле во время визита делегации области в Китай. В сентябре делегация из провинции Хайнань прибыла в Гродненскую область на Международный бизнес-форум «Еврорегион«Неман-2019». Прошла встреча с руководством области. Гости посетили ряд объектов города Гродно.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёлем

На встрече обозначены перспективные направления сотрудничества в различных сферах.

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий впервые побывала с визитом в Гродно

На встрече в облисполкоме обсуждены вопросы развития взаимодействия области с агентствами системы ООН, обозначены приоритетные направления совместной работы.

Прошла встреча руководства облисполкома с Временным Поверенным в делах Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Паула ван Ооствейна

На встрече шла речь о том, что Гродненский регион и Нидерланды активизируют сотрудничество. Особенно перспективными названы такие сферы как АПК и туризм.

На Гродненщине принимали эстафету огня «Пламя мира»

Триумфальный факел II Европейских игр побывал в Гродно, агрогородке Вертелишки, на Августовском канале, в Волковыске, Новогрудке, Березовке, Лиде, Мирском замке, на малой родине М. К. Огинского в Залесье, на Белорусской АЭС. Старт эстафете огня на центральной площади Гродно дал олимпийский чемпион уроженец Гродно Иван Едешко.

Вступил в действие Указ Президента №300 о расширении безвизовой зоны

Теперь регион полностью открыт для организованных туристических групп. Индивидуальные туристы, помимо города Гродно, Гродненского и Свислочского районов, как это было до вступления в силу Указа №300, могут посещать без визы Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.





Народный семейный ансамбль «Сваякі» из Волковысского района отмечен специальной премией деятелям культуры и искусства, спортсмен-инструктор Ольга Мазуренок и старший тренер-преподаватель Ирина Барановская — «Белорусский спортивный Олимп».

2 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей завоевали гродненские спортсмены на II Европейских играх

За время II Европейских игр только на фанзонах региона в Гродно, Лиде и Волковыске за земляков переживали тысячи зрителей. На церемонии открытия, состязаниях II Европейских игр и финальном шоу закрытия спортивного праздника побывали более 10 000 представителей Гродненщины.

В Гродно открыли обновленную Доску почета области

Права быть занесенными на областную Доску почета удостоены город Гродно, Гродненский, Мостовский, Ошмянский и Сморгонский районы, 20 организаций, достигших высоких результатов. Также размещены 20 портретов лучших людей Принеманского края.

Во время торжества премии «Человек года Гродненщины» вручены 18 жителям области.

В Сморгони прошел областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі-2019»

Поздравление его участникам и гостям направил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Отмечено, что Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 млн т зерна и занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей. Награды во время торжественного чествования на «Дажынках-2019» получили около 200 лучших тружеников АПК области.

В Гродно прошли Международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2019» и Республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман»

В мероприятиях приняли участие представители более чем тридцати стран. Подписано более десятка соглашений о сотрудничестве между районами Гродненской области и регионами Польши, Литвы, Латвии, России, Украины, Венгрии, Турции.

Премию областного исполнительного комитета «За творческие достижения в области культуры и искусства» имени Александра Дубко вручили в двадцатый раз





Дипломами лауреатов в каждой из 14 номинаций отмечены лучшие творческие люди принеманского края. За двадцать лет существования премии ее лауреатами стали более 200 человек.

На Гродненщине праздновали День Победы

В праздновании Дня Победы в областном центре приняли участие тысячи гродненцев. Главные торжества прошли сразу на нескольких площадках в центре города и начинались торжественным митингом. Главными героями праздника были ветераны Великой Отечественной войны.

В Гродно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Церемония открытия мемориальной доски состоялась около здания областного военного комиссариата, который Иван Лебедев возглавлял с 1956 по 1966 годы. На Гродненщине отметили День Независимости

В области прошло свыше сотни различных мероприятий. Свыше трех тысяч человек участвовали в областной акции «Вальс Победы». Всего в праздничных мероприятиях приняли участие почти 140 тысяч человек. Яркими финальными аккордами стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют. Гродненщина праздновала 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

У памятника погибшим воинам и партизанам в парке имени Жилибера в областном центре прошел торжественный митинг с участием ветеранов войны руководства области и города. В кинотеатре «Красная звезда» прошла премьера документального фильма «75 лет освобождения Республики Беларусь. Освобождение города Гродно». Разнообразные праздничные мероприятия были организованы по всей области, самыми почетными гостями на них были ветераны войны.

Памятные награды – юбилейные медали «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» вручили ветеранам Гродненщины

Награда учреждена в соответствии с Указом Главы государства. В Гродненской области ей удостоены 1296 человек, среди которых 430 ветеранов Великой Отечественной войны, 721 узник фашистских лагерей. Юбилейную медаль ветерану Николаю Павлову вручил председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Памятные знаки в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручили жителям Гродно

Торжественное мероприятие прошло в Гродненском горисполкоме. На него были приглашены восемь жителей областного центра, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым довелось быть свидетелями мужества города на Неве.

Слоним стал столицей Всебелорусского праздника письменности

Приветственный адрес гостям и участникам Дня белорусской письменности прислал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Во время праздника вручили Национальную литературную премию, открыли памятник Льву Сапеге, многофункциональную спортплощадку, книжный магазин. В программе праздника были театрализованное представление “Зямля пад белымі крыламі” и фестиваль книги и прессы.

Фестиваль «Книжные встречи в Мирском замке» прошел на гродненской земле

Праздник собрал более 3 тысяч гостей. В программе были презентация издательств, встречи с писателями, автограф-сессии авторов из Беларуси, России и Украины. Награды участникам вручил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

В День труда в Гродно чествовали трудовые династии и победителей конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

В числе победителей республиканского конкурса: Ошмянский сыродельный завод, ООО «ПровитБел», ОАО «Волковысский мясокомбинат», СПК «Прогресс-Вертелишки», ОАО «Лидские пищевые концентраты», «Беллакт», «БелКредо», «Слониммебель» и другие.

В Гродно после реконструкции открыли областную филармонию





Здесь самый большой в области концертный зал, вмещающий более 1200 зрителей, современное оборудование, множество технических новинок, которые расширяют возможности для творчества. Открылась филармония большим гала-концертом, главными в котором были творческие коллективы области.

На М6 открыли движение на обновленном участке по всем четырем полосам





На территории Гродненской области реконструировано 120 километров автомагистрали. Дороге присвоена первая категории. На гродненском участке сооружена 21 развязка, новые мосты и путепроводы, два перехода для лесных животных. М6 модернизировали за счет средств Всемирного банка, который выделил 250 миллионов долларов.

Активно шло строительство БелАЭС Готовность первого энергоблока – 97 процентов от общего объема работ по проектной документации. Строительные работы здесь практически завершены. На втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования.

Указом Президента статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен социальным объектам, возводящимся в Островце

Около 250 бойцов белорусских и российских студенческих строительных отрядов объединил в третьем трудовом семестре сводный студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Николая Ивановича Крылова.

В Гродно открыли новое общежитие Гродненского государственного медицинского университета





В строительство вложено порядка 30 миллионов рублей из местного и республиканского бюджетов. Справили новоселье 1030 будущих врачей. Созданы комфортные условия для проживания и учебы. Открытие нового общежития позволит медицинскому университету практически вдвое увеличить набор иностранных студентов.

Самая большая в области школа открылась в микрорайоне Ольшанка областного центра в День знаний

СШ №41 самая большая в области – почти 2 000 школьников. В школе есть большой пищеблок с обеденным залом на 360 мест, оборудованные по самым современным требованиям спортивные залы, актовый зал на 250 мест, два бассейна, огромный стадион, футбольное поле с уникальным покрытием.

В Островце торжественно открыли новую школу, детский сад, Центр творчества детей и молодежи, уникальный стадион

Для более чем 430 ребят свои двери распахнула новая СШ № 3 – подарок строителей к 75-летию образования Гродненской области. Изюминка новой школы – ресурсный центр «Мирный атом», который создан в рамках отраслевого проекта Госкорпорации «Росатом» «Школа «Росатома». Уникальная баскетбольная площадка аналогов в стране не имеет.

Масштабно обновленной встретила новый учебный год Скидельская СШ №1

К школе пристроили новый трехэтажный корпус. В новом строении расположились столовая, спортзал, кабинеты, медицинский блок, актовый зал и библиотека.

Новогрудский центр социального обслуживания населения справил новоселье

Это стало одним из значимых событий программы празднования 975-летия со дня первого летописного упоминания Новогрудка. В трехэтажном здании разместились отделения социальной помощи на дому, адаптации и реабилитации, дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Реализованный инвестиционный проект по строительству транспортно-логистического центра позволит ускорить обслуживание товарных потоков в Гродненском регионе и обеспечить комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности, пересекающих границу по транспортному коридору «Восток-Запад». Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 миллионов рублей.

Активно велись работы по реставрации Старого замка в Гродно и дворцово-паркового ансамбля «Святск»

Масштабная реставрация королевской резиденции Стефана Батория в Гродно продолжается: жители и гости областного центра могут увидеть крепостные стены, верхний этаж каменицы и средней башни.

В Гродно восстановили и освятили архиерейское подворье

Самый большой объем работ выполнен на реконструкции главного трехэтажного здания архиерейского подворья -памятник истории и архитектуры республиканского значения конца XVIII – XIX веков. Первым был реконструирован левый флигель. Открыта Домовая Никольская церковь. Сегодня комплекс – настоящее украшение исторической части Гродно.

В областном центре в микрорайоне Ольшанка открылась новая амбулатория

Медицинское учреждение ориентировано на медобслуживание детей. Оно оснащено собственной гемолабораторией, открыты процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, ингаляторий, а также комната здорового ребенка.

В Щучине запустили второй производственный корпус комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «ЛОГАЛ-БИО»

Второй корпус грибной фабрики площадью около семи тысяч квадратных метров ввели раньше плановых сроков в районе бывшего аэродрома на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест». В результате завершения инвестиционного проекта объемы продукции увеличиваются вдвое — до 420 тонн в месяц.

Началось строительство областного онкологического диспансера

Государственной и областной инвестиционными программами на 2019 год предусмотрено внедрение 2,8 миллиона рублей на строительство первой очереди онкодиспансера. Он разместится на базе городской клинической больницы №3 с присоединением соседней территории. Проект реконструкции и строительства разработан институтом «Гродногражданпроект» и разделен на пять очередей.

В новом гродненском микрорайоне Грандичи-2 открыли улицу Виктора Саяпина

Магистральная улица протяженностью около одного километра соединяет два микрорайона – Девятовку и Заболоть. В новом микрорайоне Грандичи-2 уже построено девять многоэтажек, в которых более 700 квартир. На улице Саяпина начато строительство детского сада.

Транспортно-логистический центр «Каменный Лог — Белтаможсервис» открылся для клиентов

Это первый объект приграничной логистической инфраструктуры Республики Беларусь на пути следования товаров и транспортных средств из Литвы. Центр соответствует европейскому уровню и позволяет максимально реализовать комплексное обслуживание транзитных грузов.

Жители Гродненщины приняли активное участие в переписи населении – 2019





Масштабная общереспубликанская кампания стартовала в начале октября, на протяжении 27 дней только в Гродненской области в переписи населения были задействованы почти 1400 человек. Жители области активно пользовались возможностью онлайн-переписи.

В облисполкоме прошел торжественный прием ко Дню матери

Участниц приема, а в их лице и всех матерей Гродненщины поздравил с праздником председатель облисполкома Владимир Кравцов. Были вручены ордена Матери женщинам, воспитывающим пять и более детей. В Гродненской области с 1996 года этой награды удостоены более тысячи женщин.

Прокуратура Гродненской области отметила 75-летний юбилей

В малом зале областного драматического театра состоялось торжественное собрание. С юбилеем сотрудников и ветеранов поздравили председатель облисполкома Владимир Кравцов, Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и другие почетные гости. В Гродно состоялось торжественное мероприятие к 25- летию Комитета государственного контроля Республики Беларусь и 100-летию образования органов госконтроля в Беларуси

Поздравили службу председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов. Гродненская пограничная группа отметила 75-летний юбилей

На торжествах пограничников поздравили председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Отличившиеся военнослужащие отмечены наградами. В областном центре прошли шествие военных оркестров, плац-выставка, показательные выступления кинологов. 75-летие отметило УВД Гродненского облисполкома

Поздравили служителей закона и охраны правопорядка с праздником помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Мельченко и другие почетные гости. Отличившимся в службе вручены заслуженные награды. 75-летие отметил военный комиссариат Гродненской области

На торжественном собрании службу поздравили заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, представители силовых структур области, иветераны. Вручены многочисленные награды военнослужащим и сотрудникам военного комиссариата региона.

80-летие отметила областная газета «Гродзенская праўда»

Коллективу «Гродзенскай праўды» были адресованы приветствие областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, благодарность министра информации Республики Беларусь. В честь юбилея наградами разного уровня были отмечены сотрудники редакции.

Учебный центр по производству и переработке плодоовощной продукции открылся на базе агропромышленного парка Гродненского аграрного университета

Обучающий центр создан для подготовки кадров, в том числе в рамках повышения квалификации, а также помощи производителям и переработчикам плодоовощной продукции.

В Скиделе открыли белорусско-индийское фармпредприятие ООО «Новалок»

В церемонии открытия принял участие председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Учредителями белорусско-индийской компании «Новалок» по выпуску лекарственных препаратов выступили индийская компания «Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd» и РУПП «Белмедпрепараты».

Гродненщина приняла активное участие в Республиканском субботнике

На реставрации Старого замка в день субботника трудились сотрудники облисполкома во главе с Владимиром Кравцовым. Всего на Гродненщине в субботнике приняли участие более 320 тысяч человек.

4,5 миллиона деревьев высажено на Гродненщине в рамках республиканской акции «Неделя леса-2019»

Республиканская акция «Неделя леса» проходила в двенадцатый раз и была посвящена Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси. В области высажено более 8 тысяч гектаров леса, а это порядка 50 миллионов новых деревьев.

Гродно назван победителем Республиканского конкурса «Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси – 2019» в номинации «Лучший областной центр Беларуси для бизнеса»

Также победителями конкурса стали город Лида в номинации «Лучший город для бизнеса Беларуси» (с численностью населения более 50 тысяч человек) и Щучинский район – в номинации «Лучший район Гродненской области для бизнеса» (с численностью населения менее 50 тысяч человек).

Международный экономический форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества» и региональная выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины» прошли в Сморгони

В мероприятиях приняли участие делегации пяти стран. Подписаны соглашения о сотрудничестве между Сморгонским райисполкомом и гминой Остров Мазовецка (Польша), Ошмянским райисполкомом и гминой Сувалки, Островецким райисполкомом и Фондом содействия развитию российско-белорусского сотрудничества.

Университетская клиника создана на базе Гродненской областной клинической больницы и Гродненского государственного медуниверситета

Пилотный проект реализуют в 2019-2021 годах и направлен на дальнейшее совершенствование практико-ориентированной подготовки медицинских кадров.

Реконструкция проспекта Янки Купалы в Гродно – один из масштабных дорожных проектов года

Реконструирован участок протяженностью 1360 метров. Проспект расширен, построено разрезное овальное кольцо, на всем протяжении нового участка встречные полосы разделены газоном.

В Гродненской университетской клинике открылся ангиографический кабинет

Деньги на закупку ангиографического комплекса InnovaIGS540 были выделены из республиканского бюджета, а подготовка и установка велись за счет средств местного бюджета. Новое оборудование значительно расширяет возможности диагностики и лечении ряда заболеваний.

Ясли-сад открыли в новом микрорайоне Лиды

Современное трехэтажное здание в центре микрорайона со спортивным и тренажерным залом, бассейном, компьютерным классом и даже сенсорной комнатой построено в молодом микрорайоне Индустриальный. На его возведение и благоустройство затрачено порядка 5 миллионов рублей из средств областного бюджета.

В Гродно открыли музей почты





В экспозиции представлено более 300 предметов, многие из которых являются уникальными.

Последний звонок прозвенел почти для 16 тысяч выпускников школ Гродненщины

Выпускниками 9-х классов стали более девяти с половиной тысяч ребят, 11 класс окончили более 6 000 учащихся. На торжественных линейках выпускников напутствовали почетные гости, в числе которых руководители области и районов Гродненщины.

Мемориальную доску с портретом Чеслава Немена торжественно открыли на здании Гуманитарного колледжа в Гродно

Открыли мемориальную доску председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, маршал Сената Польши Станислав Карчевский и вдова музыканта. В церемонии приняли участие руководители области и города.

13 интернет-ресурсов Гродненщины отмечены премией «ТИБО»

Лауреатами стали сайты ОАО «Беллакт», газеты «Астравецкая праўда», Гродненского государственного историко-археологического музея, ОКЦ «Психиатрия-наркология», Гродненского РУП «Фармация», Дятловского сыродельного завода, Гродненской овощной фабрики, виртуальный музей Радунской СШ.

Гродно праздновал 891-й день рождения

На торжественном мероприятии были названы новые имена почетных жителей Гродно. Городу вручены награды. По итогам XII Международного смотра-конкурса лучших городских практик он стал победителем в номинациях «За сохранение историко-культурного наследия мирового значения и благоустройство города», а также «За активную международную деятельность и создание условий для развития сферы туристических услуг».

Лида приняла статус культурной столицы Беларуси









2020-ый год Лида проведет в почетном статусе культурной столицы республики. Это решение было принято коллегией Министерства культуры.

Памятник Гедымину, основателю Лидского замка, торжественно открыли в День города Лиды





В День города прошли также рыцарский турнир «Меч Лидского замка», фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2019, соревнования по судомодельному спорту «Лида-2019» и другие мероприятия. LIDBEER-2019 прошел под лозунгом «Зробім гучна!» в пятый раз. На главный open-air осени съехались десятки тысяч белорусов со всей страны и гости из ближнего зарубежья.

Новогрудок отметил 975-летие первого летописного упоминания





В праздничный день торжественно открыли памятный знак «Въездная брама», сквер по улице Мицкевича. Новоселье справил и территориальный центр социального обслуживания населения. По случаю 975-летия первого летописного упоминания Новогрудка райисполком утвердил памятную медаль.

На Августовском канале прошел «Праздник моря»

Традиционно он включал заплыв «На чем попало», соревнования по болотному футболу и пляжному волейболу. Спортивную феерию дополнило театрализованное открытие Праздника моря. В заплыве «На чем попало» принимали участие 11 команд. Каждый «корабль» был неповторим и интересен, но Гран-при достался команде Дятловского района.

В Гродненском районе в девятнадцатый раз прошел фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов»

На праздник съехались самобытные фольклорные коллективы, музыканты и народные мастера. На сцене выступили коллективы из стран-участниц – Беларуси, Польши, Литвы. В программе были баян-баттл, мастер-классы по «побытавым» танцам и другие мероприятия.

В Гродно прошел VII Фестиваль сыра

Фестиваль, организованный ОАО «Молочный Мир», собрал более 20 производителей, которые представили 75 сортов сыра. В программе брендового мероприятия были конкурс сыров, дегустации, множество развлечений и мастер-классы от известных шеф-поваров.

Областная библиотека имени Е.Ф. Карского переехала из Нового замка в здание Национального банка

Постановлением Совета Министров здание безвозмездно передано в собственность Гродненской области. Принято решение облисполкома о принятии капитального строения и передаче его Гродненской областной научной библиотеке имени Е.Ф. Карского.

В Одельске в шестой раз прошел «Праздник мельников»

В этом году одельская земля радушно принимала гостей сразу на трех мероприятиях: празднике мельников, VІІ районном фестивале фольклора и первом фестивале рушника. Участники окунулись в настоящий культурный концентрат.

Беловежская пуща вошла в топ мест для путешествий в 2020 году от National Geographic

Туристам предлагают посетить один из последних сохранившихся уголков дикой природы в Европе. Беловежская пуща включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особый интерес представляют обитатели пущи: популяция европейского зубра, многочисленные виды птиц и млекопитающих.

Гродненский областной штаб студенческих отрядов ОО «БРСМ» признан лучшим в Беларуси

Первыми в республике стали два гродненских студотряда: сельскохозяйственный имени Героя Советского Союза Н.Т.Овчинникова, работавший в ОАО «Гродненский мясокомбинат» и медицинский «Медик» Гродненского государственного медицинского университета.

Чемпионат по стрельбе на призы председателя облисполкома прошел в Гродно

Второй чемпионат по стрельбе среди представителей правоохранительных органов и силовых структур области на призы председателя Гродненского облисполкома, посвященный Дню защитников Отечества, собрал 15 команд.





На старт вышли 29 команд от облисполкома, районных исполнительных комитетов и силовых структур области.

В Гродно открыли первый в области центр фехтования

В новый зал для фехтования на улице Горького в помещениях Гродненского филиала «Белтелеком» будут приезжать совершенствовать свое мастерство начинающие и опытные спортсмены со всего города. В планах: проводить здесь соревнования среди юниоров не только республиканского, но и мирового уровня.

Торжественно открыт велосипедный маршрут от Гродно до польской границы

«Август Вело» — первый белорусский маршрут, который проложил дорогу любителям велосипедных путешествий из Европы в Гродно. Через польский маршрут «Green Velo», протяженность которого почти 2 тысячи километров, проходит вдоль восточной границы Польши. Он соединил Гродно с сетью европейских велосипедных маршрутов «Euro Velo».

На Августовском канале в районе шлюза Домбровка в девятый раз прошел веломарафон «Суседзі»

На этот раз география «Суседзей-2019» охватила шесть стран. На старт вышли более 700 участников.

На Августовском канале прошел Международный фестиваль водного туризма «Неманская весна-2019»

Мероприятие собрало около 200 любителей и профессионалов водного туризма. Насыщенная спортивная часть состояла из двух важных состязаний – непосредственно самого Международного фестиваля водного туризма и Чемпионата Гродненской области. Такой формат открытия сезона стал традиционным для Августовского канала.

В Гродно прошел чемпионат Европы по спортивному ориентированию

Впервые Беларусь принимала чемпионат Европы в данном виде спорта. Соревнования собрали более 480 спортсменов из 33 стран мира. Программа турнира рассчитана на три дня и охватила не только город, но и район.

Международный хоккейный турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Дубко прошел в 15-й раз

Областной исполнительный комитет и областная федерация хоккея сохраняют добрую традицию, продолжая дело бывшего губернатора Гродненщины. В этот раз состав участников был одним из самых представительных. Померялись силами «Неман», чемпион экстралиги-2019 и «Юность» из Минска, а также две команды из России. Победителем турнира стал ХК «Неман».

В 32-й раз велогонка «Неман» связала города-побратимы Гродно и Белосток

Спортсмены стартовали в Белостоке, а финишировали в Гродно. Здесь же наградили победителей. На старт вышли участники 2001-2002 годов рождения из Беларуси, Польши, Латвии, Эстонии, Германии и России. За первенство в ней боролись почти 100 спортсменов.История этого спортивного мероприятия насчитывает уже более 30 лет.

Трансграничный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» стартовал в Гродно

Он проходил в девятый раз и собрал свыше 140 участников из 11 стран мира. Первым 42- километровую марафонскую дистанцию среди мужчин преодолел гродненец Игорь Тетерюков.

В Гродно открыли общежитие футбольного клуба «Неман» для воспитанников ДЮСШ со всей области

Общежитие разместилось в доме №8 по улице Лермонтова, в непосредственной близости от ЦСК «Неман». После реконструкции здания здесь появилось 30 комфортабельных номеров, в которых будут проживать юные воспитанники футбола, начиная с 13 лет.

В Гродно стартовал 4-й международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай»

На старт вышли более чем 150 участников из Беларуси и Литвы.

Инклюзивный спортивный центр открылся в Гродно

Инициатива реализована в рамках республиканского проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД).

В Гродно прошел Кубок памяти Александра Курловича

В международном турнире памяти Александра Курловича участвовали сильнейшие тяжелоатлеты из 18 стран мира. Международная федерация тяжелой атлетики присвоила турниру статус квалификационного мероприятия к Олимпиаде-2020 серебряного уровня.

Юные хоккеисты Дятловского района победили в финале республиканских соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь







Команда «Алмаз» первенствовала в дивизионе «Б» среди игроков 2005-2007 годов рождения. Коллектив с давними традициями не проиграл ни одного матча на финальном этапе и заслуженно стал лучшим.

Несомненным подспорьем для победы стала недавно реконструированная хоккейная коробка в райцентре. В

декабре в области начался первый этап районных и городских матчей «Золотой шайбы» нового сезона.