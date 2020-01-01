“Король ТикТока” Леха Савко приехал в Гродно и везде встречает поклонников

Ужинал с президентом Кипра





Более года назад Алексей Савко перебрался в Россию. За это время он сотрудничал со многими известными блогерами, снимался в сериале, делал популярные видеоролики для инстаграма и Тик Тока. Сейчас Алексей живет на Кипре.





«В Гродно я приехал на праздники: встретиться с родными и друзьями. Успел сходить с племянницей на утренник. На самом деле, я стал очень закрытым человеком из-за огромного внимания к моей персоне. Везде.









Фото Instagram





В Москве я не хожу на какие-то красные дорожки, хоть есть приглашения. Но мне это не в кайф. Я стараюсь остаться простым чуваком, до мозга трушным, и гонять в трениках. Мне так комфортней.





Сначала я хотел все эти разные дорожки, а потом подумал – зачем это? Сейчас я живу на Кипре и там у меня есть фанаты. На радио приглашали, был на ужине с президентом Кипра. Это первый президент с которым я встречался».









«Я не забыл, где начинал»





Больше всего аудитории у Алексея в ТикТоке – 4,3 млн подписчиков. С помощью этой социальной сети гродненец стал хорошо зарабатывать. В России его успели даже прозвать королем ТикТока.





«Меня смотрит много иностранцев, это большая часть моих подписчиков. Я уделяю много времени ТикТоку, рекламные проекты приносят основной заработок. А еще у меня сейчас есть проект, он не публичный, им можно заниматься дистанционно.









И у меня нет какого-то супер-желания стать популярнее, чем я есть. Вернуться в Гродно? У меня нет брезганий. Я с радостью сюда приезжаю, всегда всем говорю в интервью, что я из этого города. Я не забыл, где начинал, но я сейчас другой и у меня другая жизнь. В Гродно приезжаю на праздники, про родных и друзей не забываю».









Для славы надо работать больше чем другие





Алексей рассказывает, что его не только смотрят, но и часто обращаются к нему за советом. Среди этих людей есть и гродненцы.





«Очень много молодежи пишет. Но это не те люди, которые делали движ в городе, когда я был в Гродно. Появились какие-то новые ребята со своими проектами. Есть и люди, которые раньше не хотели общаться или сотрудничать, а когда я стал популярным – объявились. В определенный момент, когда ты не совсем интересный чувак, с тобой не так много людей хочет общаться. А когда у тебя что-то получается, то вдруг в резко вспоминают о тебе и пытаются наладить дружбу.









Я бы посоветовал гродненцам, которые хотят стать известными, верить в себя. Для этого надо работать и работать. И делать это больше чем другие. Я повидал многих блогеров: есть такие ребята, которые живут в деревне, снимают видео и каким-то чудным образом «стреляют». Все дело в идее.





У меня за год получилось многое только потому, что я никогда не спал. Я всегда работал. Мой папа на днях сказал интересную вещь: до 50 лет люди живут, а после 70 существуют. А я хочу и в 70 жить. Поэтому в Гродно я пока не планирую возвращаться».



