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Новогоднее чудо! 19-летний кот вернулся домой через семь лет после пропажи

02.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новогоднее чудо! 19-летний кот вернулся домой через семь лет после пропажи

В Великобритании кот по кличке Тэбс вернулся к хозяевам спустя семь лет после того, как потерялся, об этом пишет Daily Mirror.

Кот Тэбс сбежал ещё в 2013 году, когда его хозяева Джуд и Джон Кинлох собирались переезжать. Семья не смогла отыскать пропавшего питомца. Он смог выжить на улице и дождался возвращения домой. 

Потрепанного и израненного кота заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Его доставили в организацию, которая занимается поиском хозяев пропавших домашних животных.

Специалисты обнаружили у кота микрочип, благодаря которому удалось связаться с хозяевами. Когда Джуд Кинлох получила звонок от организации, она решила, что ее разыгрывают. Хозяева были счастливы снова увидеть любимца. Когда Тэбса все же вернули англичанам, Джон расплакался от радости.

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В Великобритании кот по кличке Тэбс вернулся к хозяевам спустя семь лет после того, как потерялся, об этом пишет Daily Mirror. Кот Тэбс сбежал ещё в 2013 году, когда его...
 
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