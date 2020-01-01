Новогоднее чудо! 19-летний кот вернулся домой через семь лет после пропажи

Источник материала: Вороновская газета





В Великобритании кот по кличке Тэбс вернулся к хозяевам спустя семь лет после того, как потерялся, об этом пишет Daily Mirror.

Кот Тэбс сбежал ещё в 2013 году, когда его хозяева Джуд и Джон Кинлох собирались переезжать. Семья не смогла отыскать пропавшего питомца. Он смог выжить на улице и дождался возвращения домой.

Потрепанного и израненного кота заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Его доставили в организацию, которая занимается поиском хозяев пропавших домашних животных.

Специалисты обнаружили у кота микрочип, благодаря которому удалось связаться с хозяевами. Когда Джуд Кинлох получила звонок от организации, она решила, что ее разыгрывают. Хозяева были счастливы снова увидеть любимца. Когда Тэбса все же вернули англичанам, Джон расплакался от радости.

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