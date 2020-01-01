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Поезд зацепил машину скорой помощи на Красногвардейской в Бресте
02.01.2020 11:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Поезд зацепил машину скорой помощи. Транспортное средство получило незначительные повреждения, обошлось без пострадавших,
Из официального комментария правоохранителей следует: "По предварительной информации, 1 января около 18:50 часов на улице Красногвардейской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по улице Красногвардейской совершил касательное столкновение с электропоездом. Только транспортное средство получило механические повреждения. Пострадавших нет".
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Авария произошла в Бресте на переезде возле поворота на Фортечную вчера вечером.
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