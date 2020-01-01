⭐ Сегодня четверг, 2 января 2020 года. Этот день является 2-м в григорианском календаре. До конца года остается 364 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 2 января
2 января – предпразднество Рождества Христова.
▶ Какой праздник 2 января по церковному календарю и можно ли работать
2 января верующие почитают Иоанна Кронштадского – православного святого, который жил в XIX веке. Также в этот день молятся Святому Игнатию Богоносцу.
В честь этих святых в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы.
Считается, что человек, рожденный 2 января, получает Божье благословение на всю жизнь.
В Сербии день святого Игнатия Богоносца называют еще Куриное Рождество. Там проводят целый обряд в этот день, чтобы куры неслись хорошо и цыплят было много. Главная роль в нем отведена первому пришедшему в дом гостю – "куриному помазаннику".
Напомним, продолжается
▶ 2 января: что можно делать, а что нельзя
В народном календаре говорится о том, что большое внимание 2 января уделяется защите домов от злых сил.
Считается, что день нужно провести в кругу семьи – это зарядит силами и удачей для будущих дел.
В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Все разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы.
В Игнатьев день счищают снег с инеем с яблонь – чтоб урожай с них был богатым.
По народным поверьям, 2 января нельзя:
- нельзя ничего занимать соседям – отдашь свое счастье;
- пускать домой через порог бедных и больных – мол, несчастья с собой принесут;
- оставлять в доме битую посуду – в преддверии Рождества ее принято было выкидывать.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.
▶ Народные приметы на 2 января
- звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года;
- если синицы громко щебечут – к затяжным холодам;
- каков Игнатьев день – такова и в августе погода (слякоть и вьюга – холодным и дождливым, а если морозным и ясным – то жарким и солнечным).
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 2 января
1703 – вышла в свет первая русская печатная газета "Ведомости";
1839 – Луи Дагер произвёл первую фотосъемку Луны;
1843 – в Дрездене состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец";
1959 – произведен успешный запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».
▶ Кто из знаменитостей родился 2 января
1920 – Айзек Азимов, американский писатель-фантаст;
1963 – Олег Дерипаска, российский миллиардер, один из богатейших людей планеты;
1963 – Сергей Жигунов, советский и российский актёр кино и телевидения (Моя прекрасная няня, цикл Гардемарины);
1975 – Яна Рудковская, российская телеведущая, музыкальный продюсер.