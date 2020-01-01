Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня четверг, 2 января 2020 года. Этот день является 2-м в григорианском календаре. До конца года остается 364 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 2 января

2 января – предпразднество Рождества Христова.

▶ Какой праздник 2 января по церковному календарю и можно ли работать

2 января верующие почитают Иоанна Кронштадского – православного святого, который жил в XIX веке. Также в этот день молятся Святому Игнатию Богоносцу.

В честь этих святых в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы.

Считается, что человек, рожденный 2 января, получает Божье благословение на всю жизнь.

В Сербии день святого Игнатия Богоносца называют еще Куриное Рождество. Там проводят целый обряд в этот день, чтобы куры неслись хорошо и цыплят было много. Главная роль в нем отведена первому пришедшему в дом гостю – "куриному помазаннику".

Напомним, продолжается Рождественский пост 2019 , есть нельзя многие продукты.

▶ 2 января: что можно делать, а что нельзя

В народном календаре говорится о том, что большое внимание 2 января уделяется защите домов от злых сил.

Считается, что день нужно провести в кругу семьи – это зарядит силами и удачей для будущих дел.

В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Все разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы.

В Игнатьев день счищают снег с инеем с яблонь – чтоб урожай с них был богатым.

По народным поверьям, 2 января нельзя:

нельзя ничего занимать соседям – отдашь свое счастье;

пускать домой через порог бедных и больных – мол, несчастья с собой принесут;

оставлять в доме битую посуду – в преддверии Рождества ее принято было выкидывать.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.

▶ Народные приметы на 2 января

звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года;

если синицы громко щебечут – к затяжным холодам;

каков Игнатьев день – такова и в августе погода (слякоть и вьюга – холодным и дождливым, а если морозным и ясным – то жарким и солнечным).

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 2 января

1703 – вышла в свет первая русская печатная газета "Ведомости";

1839 – Луи Дагер произвёл первую фотосъемку Луны;

1843 – в Дрездене состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец";

1959 – произведен успешный запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1».

▶ Кто из знаменитостей родился 2 января

1920 – Айзек Азимов, американский писатель-фантаст;

1963 – Олег Дерипаска, российский миллиардер, один из богатейших людей планеты;

1963 – Сергей Жигунов, советский и российский актёр кино и телевидения (Моя прекрасная няня, цикл Гардемарины);

1975 – Яна Рудковская, российская телеведущая, музыкальный продюсер.