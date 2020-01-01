Источник материала: Новости Волковыска

В 2020 году первые новорожденные появились на свет в Волковыске и Витебске. Всего в новогоднюю ночь родилось более 40 детей, сообщает Минздрав.

1 января 2020 года в Волковысской центральной районной больнице у молодой мамы Анны Шевчик в 00.01 родилась девочка 3 кг. 390 гр. ростом 51 см. Поздравляем маму и желаем девочке расти умницей и красавицей!

Первой в 0:00 с началом исполнения первого куплета гимна родилась девочка в Витебске. Ее вес 2 кг. 850 гр., рост – 49 см.

Отметим, в Гродненской области родилось наибольшее количество детей – 5 мальчиков и 7 девочек.

Сколько всего детей в новогоднюю ночь 2020 родилось в Беларуси?

Всего за новогоднюю ночь в Беларуси появился на свет 41 младенец: двенадцать – в Гродненской области, шесть – в Витебской, пятеро – в Гомельской области, три – в Могилевской, четыре – в Брестской, двое – в Минской области и девять – в Минске.