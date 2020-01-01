Приезд Госсекретаря США в Беларусь будет перенесён

"В связи с ситуацией с Посольством США в Ираке Государственный секретарь США Майкл Помпео в ближайшее время будет вынужден находиться в Вашингтоне. В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшегося на 4 января визита в Беларусь, переносится на другие сроки. Над их конкретизацией мы активно работаем в настоящий момент с американскими коллегами", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Также откладываются визиты Помпео в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

В рамках рабочего визита Помпео были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия.

31 декабря 2019 года началась массовая акция перед американским посольством в Багдаде.

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