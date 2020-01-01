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Фотоархив: 20 лет Путина у власти

02.01.2020 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ровно 20 лет назад случилось событие, изменившее Россию: после отставки первого президента страны Бориса Ельцина Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства, после чего, в марте 2000 года, победил на президентских выборах в первом туре.
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 С тех пор он, с небольшим перерывом, руководит государством, неизменно поздравляя всех нас с Новым годом с телеэкрана, пишет super.ru. К годовщине восхода Владимира Владимировича на высший государственный пост Кремль опубликовал огромный архив фото президента: в серию снимков попали как рабочие моменты, так и бекстейдж, а также неформальные мгновения последних 20 лет жизни Путина.
 
 
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Ровно 20 лет назад случилось событие, изменившее Россию: после отставки первого президента страны Бориса Ельцина Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы...
 
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