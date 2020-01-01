Фотоархив: 20 лет Путина у власти

С тех пор он, с небольшим перерывом, руководит государством, неизменно поздравляя всех нас с Новым годом с телеэкрана, пишет. К годовщине восхода Владимира Владимировича на высший государственный пост Кремль опубликовал огромный архив фото президента: в серию снимков попали как рабочие моменты, так и бекстейдж, а также неформальные мгновения последних 20 лет жизни Путина.