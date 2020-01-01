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Турецкий парламент поддержал ввод войск в Ливию

02.01.2020 19:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Турецкий парламент поддержал ввод войск в Ливию

Великое национальное собрание Турции поддержало законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Об этом свидетельствуют итоги голосования, сообщает ТАСС.

"В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против", - такие результаты огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.

Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пояснила ранее газета "Созджу", по законопроекту на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО "Хисар" и "Коркут", разработанных турецкими конструкторами.

Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Халифа Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации террористических группировок.

 
 
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Великое национальное собрание Турции поддержало законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.
 
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