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Заико: В 2020 году в Беларуси будет много рублей и мало долларов

02.01.2020 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация с курсом рубля не трагическая, но опасная.

Заико: В 2020 году в Беларуси будет много рублей и мало долларов
Экономист Леонид Заико рассказал Intex-press, каким он видит новый год.

– 2020 год будет, я бы сказал, не очень оптимистичным, и мы столкнемся с большими проблемами, чем в 2019 году.

Во-первых, у нас устанавливается достаточно опасное соотношение между мерой труда и мерой потребления. ВВП вырос на 1,1% за 11 месяцев этого года, а заработная плата – на 14%. Второй момент – будет увеличиваться нагрузка на белорусский рубль, возможно, будут расти цены на импортируемые товары.

В-третьих, никаких заметных изменений в структуре производства не намечается. Скорее всего, будет борьба за получение кредитов, которых и так у нас много: надо выплачивать в следующем году больше 3 млрд долларов. И что касается нефти и газа. Здесь интересная ситуация: для Украины Россия снижает цену на газ на 25%. Посмотрим, будет ли он снижаться на 25% для Беларуси или нам будут говорить, что он и так недорогой.

В следующем году будет попытка искусственно поддержать рост доходов граждан, потому что на носу выборы.

Поднимать пенсии и зарплаты бюджетников – это то же самое, что надувать воздушные шарики. Производство увеличилось на 1%. Как зарплаты повышать? Это же признак непрофессионализма. В этом году вообще не должно быть никакого роста зарплаты.

Но наши политики хотят, чтобы их любили. Они печатают и раздают пустые деньги. И это самое страшное. Ну какое повышение зарплаты? Для чего? Ложек раздали на 14% больше, а супчика приготовили на 1% больше. И что будет? Будем людям платить незаработанные деньги?


Ситуация с курсом рубля не трагическая, но опасная, потому что у нас происходит постоянное увеличение денежной базы при увеличении расходов домашних хозяйств. Зарплаты увеличиваются. А, кстати, экспорт не вырос ни на один процент. Это означает, что в стране будет много рублей и мало долларов. Поэтому, собственно говоря, девальвация ползучая идет.

С точки зрения того, что происходит, с учетом инфляции, реальная зарплата процентов на шесть, может, выросла в этом году. В следующем она тоже, наверное, вырастет. Потому что будут президентские выборы, а президенты в Беларуси всегда добрые, они раздают деньги – бумажки.

В детстве, когда я был маленьким, у нас была такая шутка – ночью к елке подбираешься, съедаешь конфетку шоколадную, а туда хлебный мякиш кладешь. Вот это такая ассоциация с белорусским рублем.

 
 
 
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Ситуация с курсом рубля не трагическая, но опасная.
 
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