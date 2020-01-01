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Названы лучшие борцы 2019 года

02.01.2020 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировая федерация борьбы (United World Wrestling) объявила лучших борцов мира по итогам ушедшего года.

Как передает Fakty, лауреатами премии "Борец года 2019" стали Френк Чамиз (Италия) в вольной борьбе, Виктор Лоринц (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менсах (США) - в женской.



Также были определены спортсмены, занявшие вторые и третьи места в этих категориях.

Третье место в греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк разделил с россиянином Мусой Евлоевым. Они набрали одинаковое количество баллов (82) по итогам выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, на континентальных чемпионатах и чемпионатах мира, пишет ru.oxu.az


Каждый из лауреатов премии "Борец года" получит денежное вознаграждение: за первое место - 30 тыс. швейцарских франков (52 тыс. 681,1 маната - ред.), за второе - 20 тыс. (35 тыс. 120,7 маната) и за третье - 10 тыс. франков (17 тыс. 560,4 маната).
 
 
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Мировая федерация борьбы (United World Wrestling) объявила лучших борцов мира по итогам ушедшего года.
 
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