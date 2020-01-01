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Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сфера интересов в сети. Поисковая корпорация Яндекс проанализировала миллионы интернет-запросов белорусов и составила рейтинг самых популярных позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценивали по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Так что же чаще всего вбивали в строку «поиск»?
Белорусов взволновали события из разряда международной повестки отнюдь не заморские, а буквально зарубежные, что под носом. Выборы в такой близкой для нас Украине. Пожалуй, политический сериал, но основанный на реальных событиях, то и дело держал не только белорусских «зрителей» в тонусе.
У каждого из наблюдавших была своя кульминация. И однозначно отнести этот международный эпизод к какому-либо жанру сложно. Комедия? Боевик? Или даже нуар? По чисто белорусской традиции отнесем «выборы у соседей» к просто историческому фильму.
Анастасия Дехтяр:
Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сошлись на ринге Чемпионата мира по смешанным единоборствам.
Любопытство и сочувствие – на чаше весов. Белорусы отчаянно пробивали в сети новости из Нотр-Дама. Собор Парижской Богоматери вспыхнул буквально за неделю до католической Пасхи.
Кстати, причины возгорания до сих пор неизвестны. Весь Париж, да что Париж – весь мир скорбел, ведь на наших глазах в пепел превращалась многовековая история.
Теперь немного вселенской мистики. Аномальная интернет-активность вокруг американской «Зоны 51». Ажиотаж вокруг нее – третья позиция в рейтинге. Эта военная база функционирует в режиме повышенной секретности. Это и породило множество конспирологических теорий.
Самая популярная: там находится инопланетный корабль, потерпевший крушение в 47-м году. Тела членов экипажа, якобы, тоже находятся за забором «Зоны 51». Обострение в соцсетях началось еще летом, тогда один из пользователей призвал многомиллионную толпу к нападению на убежище гуманоидов! Освободительную операцию назначили на 20 сентября. У ворот базы собралось значительно меньше людей, и они попросту закатили, как говорят в Америке, пати. Экстраординарное событие стало главным мемом уже прошлого года.
Пользователи-земляки сильнее всего отозвались на перепись, вероятно, они вбивали в поисковые строчки это слово, чтобы пройти процедуру онлайн и не ждать тет-а-тет встречи с любопытными гостями. Кроме этого, всполошили белорусов и Европейские игры, которые прошли в Минске (
В фокусе поля поиска были принятие закона об амнистии, запуск байкшеринга в столице и активный пиар, связанный с «жёлтыми» велосипедами. Помним-помним! Сами искали и тестировали.
Законопослушные любители шашлыков интересовались введением запретов на посещение лесов. В топ попали и парламентские выборы – это лакмус высокой общественно-политической культуры белорусов.
Анастасия Дехтяр:
Владимир Зеленский – личность, про которую больше хотели накопать, проще говоря, изюма. Второе место в рейтинге у 18-летней американской певицы Билли Айлиш. Она со своим дебютным альбомом просто разрывала чарты. Кстати, благодаря музыкальному первенцу, обладательница инди-электро-поп и еще какого-то там вокала – стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
Анастасия Дехтяр:
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Новости Беларуси. Сфера интересов в сети. Поисковая корпорация Яндекс проанализировала миллионы интернет-запросов белорусов и составила рейтинг самых популярных...
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