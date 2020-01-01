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Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

02.01.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сфера интересов в сети. Поисковая корпорация Яндекс проанализировала миллионы интернет-запросов белорусов и составила рейтинг самых популярных позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Оценивали по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Так что же чаще всего вбивали в строку «поиск»? 

Хит-парад от Яндекс и Анастасии Дехтяр.  

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс


Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Интернет-любопытство как индикатор IQ-общества. То, что цепляет и подкидывает пищу для ума белорусов. Ведь каждый запрос – это не просто «морзянка» по клавиатуре, а реальные отсылки к волнующим темам. Итак, сперва мировой срез.

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Белорусов взволновали события из разряда международной повестки отнюдь не заморские, а буквально зарубежные, что под носом. Выборы в такой близкой для нас Украине. Пожалуй, политический сериал, но основанный на реальных событиях, то и дело держал не только белорусских «зрителей» в тонусе.

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

У каждого из наблюдавших была своя кульминация. И однозначно отнести этот международный эпизод к какому-либо жанру сложно. Комедия? Боевик? Или даже нуар? По чисто белорусской традиции отнесем «выборы у соседей» к просто историческому фильму. 

Анастасия Дехтяр:
Белорусы ментально неравнодушны к ЗОЖ, соревнованиям и прочим спортивно-состязательным моментам, а тем более, когда разрешается мировая бойцовская интрига. Без женской тоски по сильному плечу, но позволим себе эту слабость.

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сошлись на ринге Чемпионата мира по смешанным единоборствам. 
Этот поединок побил эфирные рейтинги, собственно, в этом есть заслуга и белорусов. Немудрено: ставки высоки – русский Хабиб защищал титул чемпиона UFC в легком весе. И абсолютному чемпиону это удалось. Жесткая схватка не принесла сенсации, а вот воображение побаловало.

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс


На балл меньше в рейтинге запросов Яндекса заняли отборочные матчи Евро-2020.  

Любопытство и сочувствие – на чаше весов. Белорусы отчаянно пробивали в сети новости из Нотр-Дама. Собор Парижской Богоматери вспыхнул буквально за неделю до католической Пасхи.  

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Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Кстати, причины возгорания до сих пор неизвестны. Весь Париж, да что Париж – весь мир скорбел, ведь на наших глазах в пепел превращалась многовековая история.

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Теперь немного вселенской мистики. Аномальная интернет-активность вокруг американской «Зоны 51». Ажиотаж вокруг нее – третья позиция в рейтинге. Эта военная база функционирует в режиме повышенной секретности. Это и породило множество конспирологических теорий.   

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Самая популярная: там находится инопланетный корабль, потерпевший крушение в 47-м году. Тела членов экипажа, якобы, тоже находятся за забором «Зоны 51». Обострение в соцсетях началось еще летом, тогда один из пользователей призвал многомиллионную толпу к нападению на убежище гуманоидов! Освободительную операцию назначили на 20 сентября. У ворот базы собралось значительно меньше людей, и они попросту закатили, как говорят в Америке, пати. Экстраординарное событие стало главным мемом уже прошлого года.   

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс


Анастасия Дехтяр:
Но что нам пришельцы, когда истина где-то рядом! Теперь к поводам, которые были у нас!

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Пользователи-земляки сильнее всего отозвались на перепись, вероятно, они вбивали в поисковые строчки это слово, чтобы пройти процедуру онлайн и не ждать тет-а-тет встречи с любопытными гостями. Кроме этого, всполошили белорусов и Европейские игры, которые прошли в Минске (подробнее здесь). Повод знатный. Вспомним и вздрогнем от искрометного зрелища.  

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

В фокусе поля поиска были принятие закона об амнистии, запуск байкшеринга в столице и активный пиар, связанный с «жёлтыми» велосипедами. Помним-помним! Сами искали и тестировали.

Как работает шеринг в Беларуси и кто ездит бесплатно?

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Законопослушные любители шашлыков интересовались введением запретов на посещение лесов. В топ попали и парламентские выборы – это лакмус высокой общественно-политической культуры белорусов. 

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Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Анастасия Дехтяр:
Не на шутку белорусы интересовались и многозначительной фигурой слуги народа. Кто-то шутки читал, кто-то следил за робкими политическим галопом комика, кого-то даже интересовал цвет президентских плавок, в которых глава государства сиганул в море во время вояжа по отечественным курортам.  

Владимир Зеленский: «В ближайшие пять лет я сделаю всё, чтобы вы не плакали»

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс

Владимир Зеленский – личность, про которую больше хотели накопать, проще говоря, изюма. Второе место в рейтинге у 18-летней американской певицы Билли Айлиш. Она со своим дебютным альбомом просто разрывала чарты. Кстати, благодаря музыкальному первенцу, обладательница инди-электро-поп и еще какого-то там вокала  – стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

Девочка, накричавшая на весь мир. Феномен Греты Тунберг: пиар-акция или реальное беспокойство за экологию?

Зеленский, Билли Айлиш и «Зона 51». Рейтинг самых популярных запросов в Яндекс


Едва оторвалась от популярных сверстников шведская экологиня. Буквально закричавшая на весь мир – Грета Тунберг. Бескомпромиссная звезда трибуны ООН пропустила вперед настоящего султана сердец – турецкого актера Али Эрсан Дуру, японского гения, геймдизайнера Хидэо Кодзима и сыгравшего психоделического клоуна Хоакина Феникса.

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Анастасия Дехтяр:
Это то, что зацепило белорусов в интернет-мире. Таким образом, актуальность «событий» мы вольны определять сами – каждый у своего экрана. Каким будет топ-запросов в наступившем – покажет аналитика, мир и наше любопытство.  

Люди в материале: Анастасия Дехтяр
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сфера интересов в сети. Поисковая корпорация Яндекс проанализировала миллионы интернет-запросов белорусов и составила рейтинг самых популярных...
 
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