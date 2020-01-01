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Население Земли примет участие в масштабной акции ООН
Источник материала: СТВ
Новости мира. В ООН запускают крупнейшую в истории глобальную дискуссию. Акция стартует уже в январе и будет приурочена к 75-летию со дня основания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выдвинутые участниками встреч идеи будут вынесены на обсуждение мировых лидеров и руководства ООН в сентябре 2020 года. По замыслу авторов инициативы, таким образом большая часть населения планеты примет непосредственное участие в формировании своего будущего.
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Новости мира. В ООН запускают крупнейшую в истории глобальную дискуссию. Акция стартует уже в январе и будет приурочена к 75-летию со дня основания...
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