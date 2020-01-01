|
Куда вы, завтра рабочий день! На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек
Источник материала: Tut.by
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди,
Выезда в Польшу ожидают (по данным на 20.00 2 января):
На выезд в Литву в очередях стоят более 300 авто:
В пунктах пропуска на границе с Латвией все спокойно.
Очередей на выезд в Украину нет совсем.
«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», —
С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях
Госпогранкомитет напоминает, что за
В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куда вы, завтра рабочий день! На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)