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Куда вы, завтра рабочий день! На границах с Польшей и Литвой на выезд стоят огромные очереди легковушек

02.01.2020 20:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выезда в Польшу ожидают (по данным на 20.00 2 января):

  • в пункте пропуска «Брузги» — более 100 авто
  • в «Берестовице» — более 100
  • в Бресте — более 90
  • в «Песчатке» — более 80.

На выезд в Литву в очередях стоят более 300 авто:

  • «Котловка» — более 90
  • «Каменный Лог» — более 90
  • «Лоша» — более 100
  • «Бенякони» — более 20
  • «Привалка» — более 50.

В пунктах пропуска на границе с Латвией все спокойно.

Очередей на выезд в Украину нет совсем.

«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», — обещали ранее в ГПК.

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единицы транспорта. Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.

Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.

В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.

 
Теги: Брест
 
 
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В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
 
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