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Рожать и отдыхать – в Беларусь. Почему россияне доверяют нашей медицине?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году планируют увеличить практически вдвое. Регион рассчитывает получить около 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, благодаря производству и продаже лекарственных препаратов. По-прежнему пользуются популярностью у иностранцев санатории, растет спрос на услуги белорусских клиник.
Из российского Невеля Наталья уехала рожать своего первого ребенка за сотню километров, в другую страну. О витебских медиках она слышала только хорошие отзывы. И вот результат: 3 кг 240 гр счастья по имени Полина.
«Муж настоял, чтобы ехали в Витебск рожать». Экспорт белорусских медуслуг растёт
Именно в этом роддоме – уже который год подряд – рождается первый в стране «новогодний» ребенок. В 2020-м – девочка с типичной для января фамилией Мороз. Хороший знак, говорят врачи. Только за прошедший год здесь родилось около тысячи детей. А более 500 жительниц ближнего и дальнего зарубежья обратились за медицинской помощью.
Сегодня санаторий загружен более, чем на 100 %. Половина – иностранцы. В основном, гости из России. Зияд Тэймуров, азербайджанец из Твери, здесь уже в 8-й раз. И не перестает восхищаться красотой природы и качеством услуг.
Джамиля и Зияд Тэймуровы, жители Твери (Россия):
Фарида Эйвазова, жительница Твери (Россия):
Собственный источник минеральной воды, бассейн под стеклянным куполом, целая россыпь оздоровительных процедур: от стоматологии до лазерной терапии. Свежий воздух и приветливый персонал. Об этом не устают рассказывать иностранные гости своим друзьям и знакомым. И такие отзывы – лучшая реклама Беларуси.
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Новости Беларуси. Экспорт медицинских услуг в Витебской области в 2020 году планируют увеличить практически вдвое. Регион рассчитывает получить около 10 миллионов...
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