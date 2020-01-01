От фейерверков в Беларуси пострадали восемь человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогодние развлечения в Беларуси не обошлись без несчастных случаев. Виной тому – пиротехника и любительские фейерверки, от них пострадали восемь человек, передает телеканал «МИР 24».

«Молодой человек пострадал, когда пытался устроить девушке фаер-шоу. У него ожоги лица, дыхательных путей, поэтому он в реанимационном отделении», – рассказал заместитель главврача Больницы скорой помощи г. Минска Игорь Шиманский.

К таким последствиям приводит неправильное использование салютов и контрафакт. Поэтому все праздники милиция не только следит за порядком на улицах, но и проверяет качество фейерверков в магазинах.