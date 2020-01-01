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От фейерверков в Беларуси пострадали восемь человек

02.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогодние развлечения в Беларуси не обошлись без несчастных случаев. Виной тому – пиротехника и любительские фейерверки, от них пострадали восемь человек, передает телеканал «МИР 24».

«Молодой человек пострадал, когда пытался устроить девушке фаер-шоу. У него ожоги лица, дыхательных путей, поэтому он в реанимационном отделении», – рассказал заместитель главврача Больницы скорой помощи г. Минска Игорь Шиманский.

К таким последствиям приводит неправильное использование салютов и контрафакт. Поэтому все праздники милиция не только следит за порядком на улицах, но и проверяет качество фейерверков в магазинах.



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Теги: Минск
 
 
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В праздники милиция не только следит за порядком на улицах, но и проверяет качество фейерверков в магазинах.
 
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