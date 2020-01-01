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В Беларуси крепкий алкоголь и плодовые вина будут стоить дороже

02.01.2020 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Повысили минимальные цены на производимые и продаваемые в Беларуси крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.

Соответствующие постановления №100 и №101 были приняты МАРТ, сообщиликорреспонденту агентства «Минск-Новости» в министерстве.

Согласно постановлению №100, алкогольные напитки крепостью свыше 28 % в розницу будут стоить около 6,47 руб. за 0,5 литра с НДС. А этиловый спирт, ректификованный из пищевого сырья с учетом акциз и без НДС, будут продавать за 71, 73 руб. за декалитр.


Постановлением же №101 установлена минимальная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии крепостью 18 %. Она составила 2,99 руб. за 0,7 л без НДС.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.
 
Теги: Минск
 
 
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Повысили минимальные цены на производимые и продаваемые в Беларуси крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.
 
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