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"Никогда не признают незаконной оккупации Крыма"

02.01.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Озвучен план деоккупации Крыма

Для возвращения полуострова нужен формат, подобный нормандскому, заявил представитель Кабинета министров.

 
Для решения вопроса Крыма Украине нужен международный формат на подобии нормандского, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет в четверг, 2 января, Интерфакс-Украина.
"Первый – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и дистанционно изучает ситуацию в Крыму, Миссия ООН в Украине проводит дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат – двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма", - заявил Кулеба.
 
По его словам, нужен и третий формат, который будет отличаться креативом, где "как в нормандском формате велся бы разговор по Крыму".
 
"Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что сначала нам нужно определиться, какой формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить. Потому что нам надо дискутировать, нам нужна рефлексия по тому, каким будет путь к деоккупации Крыма", - заявил вице-премьер.
 
Напомним, также накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний призвал власти обсудить притеснения украинской церкви в аннексированном Крыму. Глава ПЦУ призвал поднять этот вопрос на заседании Трехсторонней контактной групы в Минске, пишетkorrespondent.net
 
Теги: Минск
 
 
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