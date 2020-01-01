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Начался Национальный отбор на «Евровидение-2020»

02.01.2020 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белтелерадиокомпания» сообщила о начале Национального отбора на «Евровидение-2020». Заявители уже могут направлять свои обращения продюсерской группе медиахолдинга.

Заявки на Национальный отбор на «Евровидение-2020» принимаются до 17 января 2020 года. После этой даты фокус-группа «Белтелерадиокомпании» проведет предварительный кастинг музыкальных композиций и сформирует список участников прослушивания. Не позднее 22 января компания обещает обнародовать список конкурсантов.


Фото: www.tvr.by

Уже 27 января пройдёт прослушивание, по итогам которого определят участников проекта. Финал музыкального конкурса состоится не позднее 6 марта 2020 года. Победителя выберут по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования.


Финалист Национального отбора представит Беларусь на «Евровидении-2020». В этом году международный конкурс состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая 2020 года.



 
 
 
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«Белтелерадиокомпания» сообщила о начале Национального отбора на «Евровидение-2020». Заявители уже могут направлять свои обращения продюсерской группе...
 
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